รู้ตัวเจ้าของคาร์บอมบ์แล้ว! โอนลอยจากนครชัยศรีมานราธิวาสบุกค้นบ้านเมียแต่ไม่เจอ

นราธิวาส - ตรวจพื้นที่วางคาร์บอมบ์หน้า สภ.ตันหยง พบใช้ระเบิดหนัก 70 โลพ่วงกัน 2 ลูก แรงระเบิดอัดกำแพง-รถเจ้าหน้าที่พัง ตรวจย้อนรอยรถคาร์บอมบ์โอนลอยจากนครชัยศรีมานราธิวาส บุกค้นบ้านเมียแต่ไม่พบตัวบุคคลดังกล่าว
วันนี้ (22 ก.ค.) จากเหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุหน้า สภ.ตันหยง (หลังเก่า) อำเภอเมืองนราธิวาส เมื่อเวลา 19.20 น วานนี้ (21 ก.ค.) โดยมีรูปแบบการก่อเหตุสอดคล้องกับเหตุคาร์บอมบ์ที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมานั้น
ความคืบหน้าล่าสุด ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผวช.ภ.9 และนายบุญช่วย หอมยามเย็น ผวจ.นราธิวาส ได้ร่วมอำนวยการเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน และให้เคลื่อนย้ายเก็บกวาดพื้นที่โดยรอบเพื่อกลับคืนสู่สภาพโดยเร็วพร้อมตรวจสอบกล้องวงจรปิด เพื่อติดตามพฤติกรรมของคนร้าย พบคนร้าย หลังก่อเหตุได้มุ่งหน้าไปเส้นทางข้าง สภ.ตันหยง ผ่านมัสยิด ที่จะไปยังพื้นที่ อ.ตากใบได้
ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ซากรถยนต์เก๋งคาร์บอมบ์คันดังกล่าวถูกอนุภาพของระเบิดกระเด็นกระจัดกระจายเป็น 2 จุดใหญ่ คือ ที่บริเวณกำแพงรั้วของป้าย สภ.ตันหยง ที่ตั้งอยู่ริมถนนใหญ่ ทำให้กำแพงแตกเสียหาย และที่บริเวณด้านขวามือของตัวอาคาร สภ.ตันหยงหลังเก่า สร้างความเสียหายต่อตัวอาคาร กระจกหน้าต่างเกือบทั้งหมด นอกจากนี้ยังมีรถยนต์กระบะ 4 ประตู ยี่ห้อโตโยต้า สีดำ ทะเบียน กษ 1822 นครศรีธรรมราช ของ จ.ส.ต.อภิสิทธิ์ อนุชาติ 38 ปี ผบ.หมู่ ป.สภ.ตันหยง ที่จอดไว้หน้าอาคารด้านซ้ายมือ ห่างจากจุดคาร์บอมบ์ ประมาณ 10 ถึง 15 เมตร ถูกเพลิงไหม้และสะเก็ดของอนุภาพระเบิดได้รับความเสียหายทั้งคัน
เจ้าหน้าที่พบว่า ระเบิดแสวงเครื่อง จำนวน 2 ลูก ที่คนร้ายนำมาซุกซ่อนในรถยนต์เก๋งได้ประกอบใส่ไว้ในภาชนะถังแก๊สปิกนิก 1 ลูกน้ำหนักประมาณ 20 ก.ก. และอีก 1 ลูก ประกอบใส่ไว้ในถังแก๊สหุงต้ม หนักประมาณ 50 ก.ก. รวม 2 ลูกหนัก 70 ก.ก. คาดว่าต่อพวงจุดชนวนด้วยรีโมตฯ ที่ทำงานสมบูรณ์ เจ้าหน้าที่ต้องใช้ความพยายามในการตรวจหาหลักฐานเพิ่มเติม
ส่วนกรณีรถยนต์เก๋งคาร์บอมบ์ที่คนร้ายใช้ก่อเหตุ ตรวจสอบพบว่าเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อมิตซูบิซิ รุ่นแลนด์เซอร์ ทะเบียน พค 4927 กทม. ที่คนร้ายได้ติดทะเบียนปลอม เจ้าของเดิมอาศัยอยู่ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ได้มีการโอนลอยให้เจ้าของใหม่มาใช้ในพื้นที่ จ.นราธิวาสในระยะหนึ่ง โดยเจ้าหน้าที่ทราบตัวบุคคลดังกล่าวแล้ว แต่ไม่สามารถเปิดเผยได้ พร้อมได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบที่บ้านของภรรยา ในพื้นที่ ต.บางปอ อ.เมือง จ.นราธิวาส แต่ไม่พบตัวบุคคลดังกล่าว โดยเจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลไปตรวจสอบบ้านพักซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมของบุคคลดังกล่าว ในพื้นที่ อ.สุไหงปาดีต่อไป
สำหรับเหตุการณ์ที่คนร้ายได้ก่อเหตุลักษณะนี้ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ได้เกิดขึ้น 3 ครั้งแล้ว คือ 1.เมื่อวันที่ 29 กันยายน 67 ที่บริเวณหัวถนนปากซอยหน้าบ้านพักนายอำเภอตากใบ จ.นราธิวาส 2.เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2568 ในที่ทำการอำเภอสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส และ 3.เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ที่บริเวณหน้าฐานปฏิบัติการณ์ ชคต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จ.นราธิวาส ที่สร้างความเสียหายต่อสถานที่ราชการ และมุ่งสร้างความหวาดกลัวต่อเจ้าหน้าที่และประชาชน
ส่วนกลุ่มคนร้ายกลุ่มนี้คาดว่า เป็นกลุ่มระดับปฏิบัติการณ์ น่าจะเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้น 3 ครั้งที่ผ่านมา ในพื้นที่ จ.นราธิวาส ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน ไปทำการตรวจสอบทางกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ ทั้งชิ้นส่วนเศษซากของระเบิดที่เก็บรวบรวมได้ และซากเศษชิ้นส่วนของรถยนต์เก๋งคาร์บอมบ์ ที่คาดว่าน่าจะมีบางส่วนที่ตรวจสอบพบคราบลายนิ้วมือแฝงและดีเอ็นเอที่คนร้ายเหลืออยู่
ขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ เจ้าหน้าที่ได้ช่วยเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่โดยรอบ พร้อมเคลื่อนย้ายเศษซากชิ้นส่วนต่างๆ รวมไปถึงใช้ผ้าสแลนกันแดดสีดำคลุมพื้นที่ พร้อมกันนี้มีช่างซ่อมแซมส่วนที่เป็นรั้วกำแพง สภ.ตันหยง ที่ได้รับความเสียหายจากอนุภาพของระเบิด ให้คืนสู่สภาพปกติ