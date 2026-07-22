ตรวจคาร์บอมบ์หน้า สภ.ตันหยงหลังเก่าพบคนร้ายใช้วิธีการเดิมนำรถเข้าพื้นที่ก่อนจุดระเบิด

นราธิวาส - เร่งขยายผลระเบิดรถยนต์หน้า สภ.ตันหยง หลังเก่า พบใช้รถเก๋งก่อเหตุ ลักษณะสอดคล้องคาร์บอมบ์ที่ผ่านมา ทั้งหน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลกและหน้าฐาน ชคต.ศาลาใหม่
วันนี้ (22 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งสืบสวนขยายผลเหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้า สภ.ตันหยง (หลังเก่า) อำเภอเมืองนราธิวาส เหตุเกิดเมื่อเวลา 19.20 น วานนี้ (21 ก.ค.) โดยพบว่า รถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโซลูน่า โดยมีรูปแบบการก่อเหตุสอดคล้องกับเหตุคาร์บอมบ์ที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่หน่วยงานความมั่นคง พบว่า คนร้ายขับรถยนต์บรรทุกระเบิดเข้ามาบริเวณหน้าสถานีตำรวจ ก่อนทำทีจะกลับรถ แล้วผู้ก่อเหตุ ซึ่งเป็นคนขับ เปิดประตูลงจากรถวิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมารับและหลบหนี ปล่อยให้รถยนต์พุ่งชนแผงกั้นหน้าสถานีตำรวจ ก่อนเกิดระเบิดอย่างรุนแรง
เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ จ่าสิบตำรวจ อภิสิทธิ์ อนุชาติ ผู้บังคับหมู่ (ป้องกันปราบปราม) สภ.ตันหยง ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย ขณะที่รถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุและรถยนต์ของเจ้าหน้าที่ได้รับความเสียหายจากแรงระเบิดและเพลิงไหม้ รวมถึงอาคารสถานีตำรวจและทรัพย์สินของทางราชการได้รับความเสียหาย
การตรวจสอบเบื้องต้นพบเป็นระเบิดแสวงเครื่องที่ซุกซ่อนภายในรถยนต์ ส่วนชนิดของวัตถุระเบิด ภาชนะบรรจุ และวิธีการจุดชนวน อยู่ระหว่างการพิสูจน์หลักฐานอย่างละเอียดในวันนี้
เจ้าหน้าที่ระบุว่า รูปแบบการก่อเหตุครั้งนี้มีลักษณะใกล้เคียงกับเหตุคาร์บอมบ์ที่หน้าที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก เมื่อปี 2568 และเหตุหน้าฐานชุดคุ้มครองตำบลศาลาใหม่ ซึ่งผู้ก่อเหตุใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดเข้าสู่พื้นที่เป้าหมาย ก่อนหลบหนีออกจากจุดเกิดเหตุ
ขณะที่ด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ยืนยันว่า ขณะนี้ เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม