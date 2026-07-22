พบซากโลมาถูกคลื่นซัดเกยหาดทุ่งตึก จ.พังงา เร่งส่งตรวจหาสาเหตุการตาย

พังงา - พบซากโลมา ถูกคลื่นซัดเกยหาดทุ่งตึก จ.พังงา สภาพเริ่มเน่าเปื่อย ไม่มีบาดแผลภายนอก เจ้าหน้าที่เร่งส่งตรวจหาสาเหตุการตาย
นายสุริยะ สอนเสริม ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต ว่า มีประชาชนพบซากโลมาเกยตื้น บริเวณชายหาดทุ่งตึก หมู่ที่ 4 ตำบลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบซากโลมา ซึ่งซากเริ่มเน่าเปื่อย ไม่พบบาดแผลภายนอกตามลำตัว และตรวจวัดความยาวได้ประมาณ 210 เซนติเมตร
เจ้าหน้าที่จึงขนย้ายซากโลมาไปแช่รักษาไว้ในน้ำแข็งที่ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (ตะกั่วป่า พังงา) ก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ทะเลหายากสิรีธาร จังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปผ่าชันสูตรและตรวจหาสาเหตุการตายตามขั้นตอนทางวิชาการ ซึ่งผลการตรวจจะช่วยให้ทราบถึงสาเหตุการเสียชีวิต และเป็นข้อมูลสำคัญในการเฝ้าระวังและอนุรักษ์สัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ต่อไป