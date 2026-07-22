โจรหิว ย่องลักทุเรียนหมอนทองกลางดึก เจ้าของร้ายมาเห็นใช้มีดทำร้ายบาดเจ็บ ก่อนกวาดไป 15 ลูก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - โจรหิว ย่องลักทุเรียนกลางดึก! ถูกเจ้าของจับได้ ชักมีดทำร้ายได้รับบาดเจ็บ ก่อนกวาดทุเรียนหมอนทอง 15 ลูก เผ่นหนีขึ้นรถ จยย.ที่มาจอดรอ เจ้าของร้านโร่แจ้งตำรวจติดตามรับกุมตัวดำเนินคดี
แชร์ภาพตามหาโจรขโมยทุเรียน ใช้มีดแทงเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บ ก่อนหลบหนีลอยนวล โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 01.00 น. คนร้ายเป็นชาย 2 คน ได้ขับรถจยยฒมาจอดที่หน้าร้านขายผลไม้ บริเวณสามแยกไฟแดง ถนนหลวงพ่อฉ้วน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นช่วงที่ร้านปิดแล้ว โดยคนร้ายได้ย่องเข้าไปในร้าน เพื่อขโมยทุเรียน แต่เจ้าของร้านได้ยินเสียงผิดสังเกตจึงลุกขึ้นมาตรวจสอบ ก่อนเผชิญหน้ากับคนร้าย จากนั้นได้เกิดการต่อสู้กันขึ้น โดยคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บ ก่อนฉวยโอกาสหยิบทุเรียนหลบหนีออกจากร้านไป
ต่อมา นายวรวุฒิ กุมลา อายุ 41 ปี เจ้าของร้านผลไม้ที่ถูกคนร้ายเข้าไปขโมยและใช้มีดทำร้าย ได้เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ท.เอกศักดิ์ ขวัญหวาน สว.(สอบสวน) สภ.กะรน เพื่อให้ตามจับกุมคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุ เพราะเป็นการกระทำที่อุกอาจ โดยระบุว่าเวลา ประมาณ 01.00 ของวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ได้มีคนร้ายป็นผู้ชาย 1 คน เดินเข้ามาภายในร้าย แต่ตนได้ยินเสียงผิดปกติ จึงออกมาดู พบว่าคนร้ายกำลังจะหยิบเอาทุเรียนหมอนทองที่วางไว้ภายในร้าน ตนจึงเข้าจับตัวไว้ และเกิดต่อสู้กัน โดยคนร้ายได้ใช้มีแทงตนจนได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นได้หยิบเอาทุกเรียนหมอนทอง จำนวน 15 ลูก มูลค่าความเสียหายประมาณ 4,000 บาท ออกจากร้านไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่เพื่อนจอดรอไว้ และขับหลบหนีไป
อย่างไรก็ตามในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รวบรวบพยานหลักฐาน ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และ เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.