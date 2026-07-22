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โจรหิว ย่องลักทุเรียนหมอนทองกลางดึก เจ้าของร้ายมาเห็นใช้มีดทำร้ายบาดเจ็บ ก่อนกวาดไป 15 ลูก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - โจรหิว ย่องลักทุเรียนกลางดึก! ถูกเจ้าของจับได้ ชักมีดทำร้ายได้รับบาดเจ็บ ก่อนกวาดทุเรียนหมอนทอง 15 ลูก เผ่นหนีขึ้นรถ จยย.ที่มาจอดรอ เจ้าของร้านโร่แจ้งตำรวจติดตามรับกุมตัวดำเนินคดี


แชร์ภาพตามหาโจรขโมยทุเรียน ใช้มีดแทงเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บ ก่อนหลบหนีลอยนวล โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 19 ก.ค. ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 01.00 น. คนร้ายเป็นชาย 2 คน ได้ขับรถจยยฒมาจอดที่หน้าร้านขายผลไม้ บริเวณสามแยกไฟแดง ถนนหลวงพ่อฉ้วน ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นช่วงที่ร้านปิดแล้ว โดยคนร้ายได้ย่องเข้าไปในร้าน เพื่อขโมยทุเรียน แต่เจ้าของร้านได้ยินเสียงผิดสังเกตจึงลุกขึ้นมาตรวจสอบ ก่อนเผชิญหน้ากับคนร้าย จากนั้นได้เกิดการต่อสู้กันขึ้น โดยคนร้ายใช้อาวุธมีดทำร้ายเจ้าของร้านได้รับบาดเจ็บ ก่อนฉวยโอกาสหยิบทุเรียนหลบหนีออกจากร้านไป

ต่อมา นายวรวุฒิ กุมลา อายุ 41 ปี เจ้าของร้านผลไม้ที่ถูกคนร้ายเข้าไปขโมยและใช้มีดทำร้าย ได้เข้าแจ้งความต่อ พ.ต.ท.เอกศักดิ์ ขวัญหวาน สว.(สอบสวน) สภ.กะรน เพื่อให้ตามจับกุมคนร้ายที่เข้ามาก่อเหตุ เพราะเป็นการกระทำที่อุกอาจ โดยระบุว่าเวลา ประมาณ 01.00 ของวันที่ 19 กรกฎาคม 2569 ได้มีคนร้ายป็นผู้ชาย 1 คน เดินเข้ามาภายในร้าย แต่ตนได้ยินเสียงผิดปกติ จึงออกมาดู พบว่าคนร้ายกำลังจะหยิบเอาทุเรียนหมอนทองที่วางไว้ภายในร้าน ตนจึงเข้าจับตัวไว้ และเกิดต่อสู้กัน โดยคนร้ายได้ใช้มีแทงตนจนได้รับบาดเจ็บ หลังจากนั้นได้หยิบเอาทุกเรียนหมอนทอง จำนวน 15 ลูก มูลค่าความเสียหายประมาณ 4,000 บาท ออกจากร้านไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่เพื่อนจอดรอไว้ และขับหลบหนีไป


อย่างไรก็ตามในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้รวบรวบพยานหลักฐาน ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด และ เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.

โจรหิว ย่องลักทุเรียนหมอนทองกลางดึก เจ้าของร้ายมาเห็นใช้มีดทำร้ายบาดเจ็บ ก่อนกวาดไป 15 ลูก
โจรหิว ย่องลักทุเรียนหมอนทองกลางดึก เจ้าของร้ายมาเห็นใช้มีดทำร้ายบาดเจ็บ ก่อนกวาดไป 15 ลูก
โจรหิว ย่องลักทุเรียนหมอนทองกลางดึก เจ้าของร้ายมาเห็นใช้มีดทำร้ายบาดเจ็บ ก่อนกวาดไป 15 ลูก