ตร.เมืองคอนพบศพชายปริศนาเสียชีวิตมากว่า 3 วันในบ้านหลังหนึ่งที่เจ้าของหายตัวไป

นครศรีธรรมราช - ตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช เข้าตรวจสอบบ้านหลังหนึ่งหลังญาติเจ้าของบ้านได้กลิ่นเหม็นรุนแรง ก่อนพบศพชายปริศนาเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า 3 วัน เร่งหาตัวเจ้าของบ้านเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง
วันนี้ (21 ก.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 19.30 น. พนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ชุดสืบสวน แพทย์เวรชันสูตร เจ้าหน้าที่มูลนิธิประชาร่วมใจ เข้าตรวจสอบบ้านทาวเฮาท์ หลังหนึ่งในซอยไทยบัณฑิต ริมถนนสายนครศรีธรรมราช-บ้านตาล ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช หลังจากรับแจ้งเหตุพบศพชายเน่าเฟะอยู่บนห้องนอนชั้นสองของบ้าน
ที่เกิดเหตุเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดประตูกลิ่นเหม็นเน่าทะลักออกจากตัวบ้านอย่างรุนแรง หลังจากเข้าตรวจสอบห้องนอนชั้นสองพบศพชายวัยรุ่นนั่งพิงหมอนอยู่ในห้องนอน สภาพศพเน่าเฟะเสียชีวิตมาไม่น้อยกว่า 3-4 วัน ยังไม่มีใครทราบชื่อ และชาวบ้านยืนยันว่าไม่รู้จักเนื่องจากเจ้าของบ้านชื่อว่า “อ็อฟ” ได้หายตัวไปไม่น้อยกว่า 3 วันแล้ว หลังจากแพทย์เข้าชันสูตรไม่สามารถยืนยันบาดแผลหรือสาเหตุการตาย เนื่องจากกายภาพเบื้องต้นมีสภาพเน่าเฟะเกินไป ต้องนำไปชันสูตรโดยละเอียด หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการกู้ศพลงมาด้วยความยากลำบากเพื่อนำส่งศูนย์นิติเวช รพ.มหาราช
สำหรับเจ้าของบ้านรายนี้ทราบชื่อคือ นายอิทธิพัฒน์ หรือ อ็อฟ เป็นชายหนุ่มมีลักษระตุ้งติ้งออกไปในทางกระเทย ได้หายตัวไปไม่น้อยกว่า 3 วัน เมื่อตำรวจติดต่อทางโทรศัพท์พบว่าโทรศัพท์มีสัญญาณเรียกแต่ไม่รับสาย ต่อมาเมื่อตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่ามีร่องรอยของการประกอบพิธีกรรมบางอย่าง ศาลพระภูมิถูกคลุ่มห่อทับด้วยผ้าสีขาวไว้อย่างเรียบร้อย โดยลักษณะเช่นนี้เป็นการประกอบพิธีกรรมตัดขาดวิญญาณผู้เสียชีวิตออกจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้าน หรืออีกนัยหนึ่งคือให้ภูติผีวิญญาณสามารถอาศัยอยู่ที่บ้านที่พระภูมิเจ้าที่ผู้สถิตอยู่ที่ศาลนั้นไม่ทราบ จากที่ได้นำผ้าขาวมาปิดบังไว้
ขณะที่ตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุแจ้งข้อมูลว่า เมื่อราว 2-3 วันก่อน นายอิทธิพัฒน์ เจ้าของบ้านได้โทรศัพท์แจ้งผ่าน 191 ว่าขอให้ตำรวจมาไล่แฟนออกไปจากบ้าน แต่เมื่อตำรวจเข้าตรวจสอบพบว่าไม่มีใครและไม่มีการตอบรับใด ๆ รวมทั้ง นายอิทธิพัฒน์ ไม่สามารถติดต่อได้กระทั่งค่ำวันนี้มีญาติของ นายอิทธิพัฒน์ มาเรียกหา ก่อนจะได้กลิ่นเหม็นรุนแรงจึงรีบแจ้งตำรวจเข้าตรวจสอบ
เพื่อนบ้านรายหนึ่งให้ข้อมูลว่า นายอิทธิพัฒน์ ไม่ค่อยสุงสิงกับใครรอบบ้าน หลังจากที่พ่อได้เสียชีวิตไปเมื่อราว 1 ปีก่อน มักเก็บตัวเงียบ นำผ้ามาปิดกั้นไว้รอบบ้าน เมื่อกลับบ้านจะพบเห็นได้น้อยมาก และยังทราบว่า นายอิทธิพัฒน์ เป็นคนชอบประกอบพิธีกรรมหรือไปในทางที่เรียกว่าเล่นของ
อย่างไรก็ตามขณะนี้ตำรวจได้เร่งติดตามตัว นายอิทธิพฒน์ มาเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง รวมทั้งผู้เสียชีวิตว่าเป็นใคร เพื่อติดตามญาติมาดำเนินการต่อไปแล้ว