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ด่วน! โจรใต้วางระเบิดคาร์บอมบ์ สภ.ตันหยง (หลังเก่า) ก่อนวิ่งขึ้นรถ จยย.หลบหนีไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



นราธิวาส – คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ที่ สภ.ตันหยง (หลังเก่า) ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เบท้องต้นคาดคนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องบรรทุกในรถยนต์ก่อนนำมาจอดไว้ และขึ้นรถ จยย.ซ้อนท้ายหลบหนีไป

วันนี้ (21 ก.ค.) เมื่อเวลา 19.20 น. พ.ต.อ.จารุกิตต์ ศรีเดช ผกก.สภ.ตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ที่ สภ.ตันหยง หลังเก่า ซึ่งตั้งอยู่ปากทางเข้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง รุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ

เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบเพลิงกำลังลุกไหม้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโซลูน่า ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ที่ส่วนหัวหรือฝากระโปรงหน้าหันตรงไปยังตัวอาคาร เจ้าหน้าที่จึงได้รีบประสานหน่วยบรรเทาสาธารณภัย อบต.กะลุวอเหนือ สนับสนุนรถดับเพลิงมาฉีดน้ำดับไฟ จนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ แต่อนุภาพของระเบิดส่งผลทำให้กำแพงรั้วที่ติดกับถนนพังเสียหายทั้งแถบ และมีซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่อง และซากเศษชิ้นส่วนของรถยนต์ ตกกระจายเกลื่อนบนถนน เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน


ขณะเดียวกันทางด้าน พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 และ พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส จนท.ชุด อีโอดี นปพ.ภ.จว.นราธิวาส ได้เดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในเบื้องต้น พบรถยนต์กระบะได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ 1 คัน อาคารถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายหลายจุด เจ้าหน้าที่จึงได้กันพื้นที่ไว้ เพื่อเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้

จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุได้มีคนร้าย จำนวน 1 คน ขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโซลูน่า ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ที่ภายในห้องโดยสารได้นำระเบิดแสวงเครื่องไม่ทราบน้ำหนักบรรทุกไว้ เมื่อถึงเป้าหมายคนร้ายได้จอดรถและเข็นรถยนต์ให้แล่นเข้าไปใน สภ. จากนั้นคนร้ายได้วิ่งไปซ้อนท้ายเพื่อนอีก 1 คน ที่ขี่รถ จยย.มารอรับ แล้วจึงได้เกิดระเบิดขึ้น โดยที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย

ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อสร้างสถานยการณ์ปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในพื้นที่









ด่วน! โจรใต้วางระเบิดคาร์บอมบ์ สภ.ตันหยง (หลังเก่า) ก่อนวิ่งขึ้นรถ จยย.หลบหนีไป
ด่วน! โจรใต้วางระเบิดคาร์บอมบ์ สภ.ตันหยง (หลังเก่า) ก่อนวิ่งขึ้นรถ จยย.หลบหนีไป
ด่วน! โจรใต้วางระเบิดคาร์บอมบ์ สภ.ตันหยง (หลังเก่า) ก่อนวิ่งขึ้นรถ จยย.หลบหนีไป
ด่วน! โจรใต้วางระเบิดคาร์บอมบ์ สภ.ตันหยง (หลังเก่า) ก่อนวิ่งขึ้นรถ จยย.หลบหนีไป
ด่วน! โจรใต้วางระเบิดคาร์บอมบ์ สภ.ตันหยง (หลังเก่า) ก่อนวิ่งขึ้นรถ จยย.หลบหนีไป
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