ด่วน! โจรใต้วางระเบิดคาร์บอมบ์ สภ.ตันหยง (หลังเก่า) ก่อนวิ่งขึ้นรถ จยย.หลบหนีไป

นราธิวาส – คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ที่ สภ.ตันหยง (หลังเก่า) ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ เบท้องต้นคาดคนร้ายนำระเบิดแสวงเครื่องบรรทุกในรถยนต์ก่อนนำมาจอดไว้ และขึ้นรถ จยย.ซ้อนท้ายหลบหนีไป
วันนี้ (21 ก.ค.) เมื่อเวลา 19.20 น. พ.ต.อ.จารุกิตต์ ศรีเดช ผกก.สภ.ตันหยง อ.เมือง จ.นราธิวาส ได้รับแจ้งมีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมบ์ที่ สภ.ตันหยง หลังเก่า ซึ่งตั้งอยู่ปากทางเข้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ ม.4 ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส จึงได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารจำนวนหนึ่ง รุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพบเพลิงกำลังลุกไหม้รถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโซลูน่า ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ที่ส่วนหัวหรือฝากระโปรงหน้าหันตรงไปยังตัวอาคาร เจ้าหน้าที่จึงได้รีบประสานหน่วยบรรเทาสาธารณภัย อบต.กะลุวอเหนือ สนับสนุนรถดับเพลิงมาฉีดน้ำดับไฟ จนสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ แต่อนุภาพของระเบิดส่งผลทำให้กำแพงรั้วที่ติดกับถนนพังเสียหายทั้งแถบ และมีซากเศษชิ้นส่วนของระเบิดแสวงเครื่อง และซากเศษชิ้นส่วนของรถยนต์ ตกกระจายเกลื่อนบนถนน เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
ขณะเดียวกันทางด้าน พล.ต.ท.ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผบช.ภ.9 และ พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส จนท.ชุด อีโอดี นปพ.ภ.จว.นราธิวาส ได้เดินทางเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุในเบื้องต้น พบรถยนต์กระบะได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ 1 คัน อาคารถูกสะเก็ดระเบิดได้รับความเสียหายหลายจุด เจ้าหน้าที่จึงได้กันพื้นที่ไว้ เพื่อเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้
จากการสอบสวนเจ้าหน้าที่ทราบว่า ก่อนเกิดเหตุได้มีคนร้าย จำนวน 1 คน ขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโซลูน่า ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน ที่ภายในห้องโดยสารได้นำระเบิดแสวงเครื่องไม่ทราบน้ำหนักบรรทุกไว้ เมื่อถึงเป้าหมายคนร้ายได้จอดรถและเข็นรถยนต์ให้แล่นเข้าไปใน สภ. จากนั้นคนร้ายได้วิ่งไปซ้อนท้ายเพื่อนอีก 1 คน ที่ขี่รถ จยย.มารอรับ แล้วจึงได้เกิดระเบิดขึ้น โดยที่ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บแต่ทรัพย์สินได้รับความเสียหาย
ส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง เพื่อสร้างสถานยการณ์ปั่นป่วนให้เกิดขึ้นในพื้นที่