ผู้ว่าฯ พังงา สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ รื้อถอนอาคาร เพิงพัก แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก

พังงา - ผู้ว่าฯ พังงา สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ รื้อถอนอาคาร เพิงพัก บุกรุกชายหาดในแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก หลังผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่ยอมรื้อถอน
เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ ( 21 กรกฏาคม 2569) บริเวณหาดคึกคัก ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายดำรงค์ ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า สนธิกำลังหลายภาคส่วน เข้ารือถอน อาคาร ร่ม โต๊ะ เตียง และ ที่นั่งบริเวณชายหาด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีบุกรุกพื้นที่บริเวณชายหาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้พื้นที่บริเวณชายหาดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย
นายดำรงค์ ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า จากการสำรวจเมื่อช่วงเดือนมิถุนาย 2569 พบว่า มีผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน รวม 80 ร้าน อยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคัก 22 ร้าน ตำบลบางม่วง 58 ร้าน อำเภอตะกั่วป่าจึงได้บูรณาการลงพื้นที่จัดระเบียบชายหาดพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและร้านค้าให้ปฎิบัติตามข้อกำหนดและระยะเวลา 15 วัน ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ยังพบมีผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่ทำการรื้อถอน เจ้าหน้าที่จึงทำการสนธิกำลังลงพื้นที่ดำเนินการ
ด้านนายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในวันนี้ จังหวัดพังงาได้ร่วมกันยึดคืนพื้นที่สาธารณะให้พี่น้องชาวไทยตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ดำเนินการใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อคืนความสงบสุข โดยพบผู้ที่บุกรุกส่วนใหญ่ตั้งร้าน เพิงพัก โตะเตียง เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่สามรถใช้พื้นที่สาธารณะได้อย่างเต็มที่
นอกจากนั้น จังหวัดพังงา ยังได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ร่วมกันปราบปรามนอมินี ที่แฝงตัวเข้ามาทำกิจการในพื้นที่ ปราบบ่อนการพนัน ปราบผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างพังงาให้เป็นเมืองผาสุข อย่างยั่งยืนต่อไป