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ผู้ว่าฯ พังงา สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ รื้อถอนอาคาร เพิงพัก แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



พังงา - ผู้ว่าฯ พังงา สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ รื้อถอนอาคาร เพิงพัก บุกรุกชายหาดในแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก หลังผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่ยอมรื้อถอน


เมื่อเวลา 15.00 น. วันนี้ ( 21 กรกฏาคม 2569) บริเวณหาดคึกคัก ม.3 ต.คึกคัก อ.ตะกั่วป่าจังหวัดพังงา ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก นายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วย นายดำรงค์ ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า สนธิกำลังหลายภาคส่วน เข้ารือถอน อาคาร ร่ม โต๊ะ เตียง และ ที่นั่งบริเวณชายหาด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีบุกรุกพื้นที่บริเวณชายหาด เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้พื้นที่บริเวณชายหาดได้อย่างสะดวกและปลอดภัย


นายดำรงค์ ฉิมทับ นายอำเภอตะกั่วป่า กล่าวว่า จากการสำรวจเมื่อช่วงเดือนมิถุนาย 2569 พบว่า มีผู้บุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน รวม 80 ร้าน อยู่ในพื้นที่ตำบลคึกคัก 22 ร้าน ตำบลบางม่วง 58 ร้าน อำเภอตะกั่วป่าจึงได้บูรณาการลงพื้นที่จัดระเบียบชายหาดพร้อมติดป้ายประชาสัมพันธ์ ในพื้นที่ ที่เกี่ยวข้อง


เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและร้านค้าให้ปฎิบัติตามข้อกำหนดและระยะเวลา 15 วัน ซึ่งครบกำหนดเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2569 ที่ผ่านมา ยังพบมีผู้ประกอบการบางส่วนยังไม่ทำการรื้อถอน เจ้าหน้าที่จึงทำการสนธิกำลังลงพื้นที่ดำเนินการ


ด้านนายไพรัตน์ เพชรยวน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา กล่าวว่า ในวันนี้ จังหวัดพังงาได้ร่วมกันยึดคืนพื้นที่สาธารณะให้พี่น้องชาวไทยตามนโยบายของรัฐบาล ที่ให้ดำเนินการใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด เพื่อคืนความสงบสุข โดยพบผู้ที่บุกรุกส่วนใหญ่ตั้งร้าน เพิงพัก โตะเตียง เพื่อให้บริการนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไม่สามรถใช้พื้นที่สาธารณะได้อย่างเต็มที่


นอกจากนั้น จังหวัดพังงา ยังได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ร่วมกันปราบปรามนอมินี ที่แฝงตัวเข้ามาทำกิจการในพื้นที่ ปราบบ่อนการพนัน ปราบผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างพังงาให้เป็นเมืองผาสุข อย่างยั่งยืนต่อไป







ผู้ว่าฯ พังงา สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ รื้อถอนอาคาร เพิงพัก แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก
ผู้ว่าฯ พังงา สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ รื้อถอนอาคาร เพิงพัก แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก
ผู้ว่าฯ พังงา สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ รื้อถอนอาคาร เพิงพัก แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก
ผู้ว่าฯ พังงา สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ รื้อถอนอาคาร เพิงพัก แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก
ผู้ว่าฯ พังงา สนธิกำลัง เจ้าหน้าที่ รื้อถอนอาคาร เพิงพัก แหล่งท่องเที่ยวเขาหลัก
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