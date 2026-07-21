“กำนันดังเมืองกระบี่” แกนนำค้านแลนด์บริดจ์ ปูดถูกมือปืนเมืองตามประกบเพื่อสังหาร ค่าหัว 2 ล้าน

กระบี่ - เดือดอีก ! “กำนันนะโม” กำดนันคนดังแกนน้ำ ค้านแลนด์บริดจ์ และ SEC ออกมาโพสต์เฟสส่วนตัวระมุมีคนจ้างมือปืน 6 คนตามประกบหวังสังหาร ค่าหัว 2 ล้าน อ้างมือปืนเสนอให้ซื้อค่าหัวตัวเองกลับในราคา 4 แสน แล้วจะยกเลิกงานที่รับมือ
วันนี้( 21 ก.ค.69) นายมะโน เครือแก้วกำนันตำบลกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ได้โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก กำนันกระบี่น้อย ซื่อสัตย์ ชัดเจน ว่า เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมที่ผ่านมา ตนได้รับแจ้งว่า มีมือปืนจำนวนหนึ่งมาจาก จ.เพชรบุรี เข้าประกบเพื่อจะสังหารตน หลังจากทราบเรื่องก็ได้โทรไปปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคารพ และสืบเรื่องราวให้ ซึ่งได้รับการยืนยัน ว่ามีมือปืนมาตามประกบจริง มากัน 6 คน ด้วยรถฟอร์จูนเนอร์ 2 คันและก็มาซื้อรถมอเตอร์ไซค์ไว้ 2 คันด้วยเพื่อติดตามและสั่งหารตน
โดยทราบว่ามือปืนรับค่าหัวมา 2 ล้าน รับเงินมาแล้ว 1 ล้าน ในจำนวนเงิน 1 ล้านมือปืนได้จ่ายไปแล้ว 350,000 บาท หากว่าตนจ่ายให้มือปืน 400,000 บาท เขาจะกลับบ้าน จะไม่ทำงานแล้ว เพราะถือว่าเจอคนรู้จักและเป็นพรรคพวกของพรรคพวก ตนก็บอกกลับไปว่าตนยินดีจ่ายให้ แต่ต้องบอกก่อนว่าใครเป็นคนจ้างวาน ทางคนที่ติดต่อมาเขาก็พูดว่านักเลงเขาไม่พูดกันอย่างนี้ตนก็ตอบว่าไม่เป็นไร
ถ้าอย่างนั้นให้ 1 ใน 6 ของมือปืนมารับเงินจากมือตนเขาก็บอกว่าไม่ได้เงินต้องโอนผ่านผู้หลักผู้ใหญ่ที่ตนรู้จักเท่านั้น ตอนนี้ก็ผ่านมาหลายวันแล้ว ไปไหนมาไหนตนก็พยายามสังเกตว่ามีรถตามประกบตนหรือไม่ พยายามใช้ชีวิตแบบระมัดระวังแต่อย่างไรก็ตามตนก็ไม่แน่ใจว่ามือปืนมีจริงหรือไม่ แต่คนที่บอกตนว่า มีมือปืนมาตามประกบตน เป็นคนที่ตนเคารพนับถือบอกเชื่อถือได้
ตนก็เลยขอพูดผ่าน facebook ส่วนตัว ของตนเผื่อว่ามือปืนมีจริงหรือไม่มีจริงก็ขอให้คนที่คิดไม่ดีกับตนได้รู้ว่าตนต่อสู้เพื่อพี่น้องประชาชน ไม่ได้สู้เพื่อตนเอง ส่วนในการทำงานนั้นในหน้าที่กำนัน ถ้าพี่น้องได้ดูหรือติดตามก็จะพบว่าตนสู้จริงทำจริงในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดและโจรผู้ร้ายในพื้นที่ ถ้า ถามว่าตนกลัวไหมบอกว่าไม่กลัวแต่ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทระมัดระวังตลอดเวลา
ซึ่งตนออกมาพูดไว้เป็นหลักฐาน เผื่อว่าตนเป็นอะไรไป สำหรับอาชีพตนนั้นเป็นผู้รับเหมารายเล็กๆไม่มีความขัดแย้งกับใคร ส่วนการทำงานในพื้นที่ในเรื่องของการปราบปรามยาเสพติด ตนก็จะเตือนก่อนทุกครั้งก่อนที่จะมีการจับกุมดำเนินคดี
สำหรับปัญหาที่มีการจ้างมือปืนมาสังหารนั้น ตนเชื่อว่าเกิดจากปัญหาความขัดแย้งที่มีเพียงเรื่องเดียวก็คือการที่ตนลุกขึ้นมาต่อสู้คัดค้านโครงการแลนด์บริดจ์ และ SEC และมีการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลซึ่งตนคิดว่าตนมีสิทธิ์ที่จะพูดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวซึ่งตนมีสิทธิ์ที่จะพูด เป็นสิทธิ์ของประชาชนคนไทยในระบอบประชาธิปไตยประเทศนี้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย จึงมีสิทธิ์ที่จะออกมาวิพากษ์วิจารณ์เพื่อให้มีการแก้ไขไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งตนมั่นใจว่า SEC ทำให้ประเทศชาติเสียหายมากกว่าได้ประโยชน์