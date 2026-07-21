ราชภัฏยะลา จัดแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศล สืบสานวัฒนธรรม สร้างเศรษฐกิจ ช่วยเด็กด้อยโอกาส

เมื่อวันที่ 19 ก.ค.69 ณ สนามศูนย์การเรียนรู้แม่ลาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับสมาคมนกเขาชวาเสียงภาคใต้ และภาคีเครือข่าย จัดการแข่งขันนกเขาชวาเสียงการกุศลช่วยเหลือเด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพื่ออนุรักษ์และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม ควบคู่การสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริชัย นามบุรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานเปิดงาน โดยกล่าวว่า มหาวิทยาลัยมุ่งใช้ทุนทางวัฒนธรรม "นกเขาชวาเสียง" เป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อยกระดับสู่ Soft Power สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และเครือข่ายความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา รุ่งรัตน์ หัวหน้ากิจกรรม กล่าวว่า การแข่งขันมีเป้าหมายอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมการเลี้ยงนกเขาชวาเสียง ส่งเสริมคนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับมาตรฐานการแข่งขัน พร้อมนำรายได้ส่วนหนึ่งช่วยเหลือเด็กยากจนและผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในจังหวัดยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสงขลา
ภายหลังการแข่งขัน นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานมอบรางวัลและปิดการแข่งขัน พร้อมชื่นชมความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการใช้ทุนทางวัฒนธรรมสร้างอาชีพ รายได้ และคุณค่าทางสังคม ควบคู่กับการสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนในพื้นที่
บรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างคึกคัก มีการแข่งขันนกเขาชวาเสียง 7 ประเภทเสียง มีนกเข้าร่วมกว่า 1,400 ตัว จากผู้เลี้ยงนกในพื้นที่ ต่างจังหวัด และประเทศเพื่อนบ้าน สะท้อนศักยภาพของกิจกรรมที่เป็นทั้งเวทีอนุรักษ์วัฒนธรรม สร้างเครือข่าย และขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน