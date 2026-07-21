กยท. จัดสัมมนาผู้ซื้อ–ขายยาง ยกระดับมาตรฐานบริการตลาดกลางฯ มุ่งสร้างความเข้าใจกฎการค้า EUDR ป้อนผลผลิตสู่ตลาดยางโลก

เมื่อวันที่ 21 ก.ค. 69 ณ โรงแรม เอส.22 สุราษฎร์ธานี การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) โดยสำนักงานตลาดกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สตก.จ.สุราษฎร์ฯ) จัดโครงการสัมมนา “ผู้ซื้อผู้ขายยางพารา เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการซื้อขายยางพาราผ่านตลาดกลางยางพารา” ประจำปีงบประมาณ 2569 ดึงเกษตรกร – สถาบันเกษตรกร - ผู้ประกอบกิจการยาง ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการซื้อขายผ่านตลาดกลางฯ เน้นสร้างความเข้าใจมาตรฐานยาง EUDR เพื่อโอกาสทางการค้า ยกระดับยางไทยในตลาดโลกอย่างยั่งยืน โดยในโครงการฯ ได้รับเกียรติจาก นายญาณกิตติ์ ฮารุดีน รองผู้ว่าการด้านธุรกิจ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร กยท. ตลอดจนเกษตรกร สถาบันเกษตรกรฯ และผู้ประกอบกิจการยาง รวม 60 ราย ซึ่งเป็นผู้ซื้อขายยางผ่าน สตก.จ.สุราษฎร์ฯ เข้าร่วมสัมมนาในโครงการนี้