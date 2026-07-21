“ปวีณา” บินด่วนพาแม่ ด.ช.วัย 14 ปี ถูกชายชาวสวิสฯล่วงละเมิดทางเพศ พบผู้การภูเก็ต

ศูนย์ข่าวภูเก็ต-“ปวีณา” บินด่วนพาแม่ ด.ช.วัย 14 ปี ถูกชายชาวสวิสฯล่วงละเมิดทางเพศในทะเลหาดป่าตอง เข้าพบผู้การภูเก็ตเพื่อติดตามคดี ล่าสุด รวบตัวแล้ว ตรวจพบในมือถือ - คอม มีภาพเด็กชายอีกหลายราย
เมื่อเวลา 13.20 น.วันนี้ ( 21 ก.ค.69 ) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต น.ส.ปวีณา หงส์สกุล ปธ.มูลนิธิปวีณาหงส์สกุลเพื่อเด็กและสตรีได้นำนางน้อย อายุ 30 ปี แม่ ด.ช.บอย อายุ 14 ปี เหยื่อที่ถูกชายชาวสวิสเซอร์แลนด์ อายุ 55 ปีล่วงละเมิดทางเพศและกระทำอนาจาร เหตุเกิดที่บริเวณชายหาดป่าตอง ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 10 ก.ค.69 ที่ผ่านมาเข้าพบ พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต พ.ต.อ.กิตติพงษ์ คล้ายแก้ว รอง ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต เพื่อติดตามความคืบหน้าของคดีที่เกิดขึ้น
โดยมี พ.ต.อ.กรกฤช ขันธ์เครือ ผกก.สภ.ป่าตอง น.ส.จิฬากรณ์ ตามชู กฤษสุวรรณ ผอ.สนง.ช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา นายวิเชียร ไชยสอน ผอ.ยุติธรรม จ.ภูเก็ต น.ส.สุกาญดา โพธิ์แก้ว พมจ.ภูเก็ตและนายนำทัพ รอดสุทธิ หัวหน้าบ้านพักเด็กและครอบครัว จ.ภูเก็ตเข้าร่วมหารือ เพื่อหามาตรการเตรียมให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือ ด.ช.บอย กรณีผู้ต้องหา ได้รัยการประกันตัวในชั้นศาล หลังถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตองเข้าจับกุมส่งดำเนินคดีในข้อหา 1.พรากเด็กอายุไม่เกิน 15 ปีจากผู้ปกครองไปอนาจาร 2.กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี 3.อนาจารเด็กอายุไม่เกิน 15 ปี
โดยเหตุกาีดังกล่าว เกิดขึ้นเมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 10 ก.ค.69 ขณะที่นางน้อย แม่ของ ด.ช.บอย อายุ 14 ปี ซึ่งเป็นแม่ค้าขายของอยู่ โดยด.ช.บอย ได้ออกไปเดินเล่นที่บริเวณชายหาด โดยห่างจากที่นางน้อยขายของอยู่ไม่มากนัก ขณะที่ ด.ช.บอย กำลังเดินเล่นอยู่นั้น ได้มีชายขาวต่างชาติได้เข้ามาตีสนิทและมาขอถ่ายเซลฟี่ ขอที่อยู่ พร้อมขอแอดไลน์กับ ด.ช.บอยพร้อมกับชักชวน ด.ช.บอย ลงไปว่ายน้ำในทะเลกับชายชาวต่างชาติคนดังกล่าว โดยหลอกล่อชักชวนอ้างว่าจะสอนว่ายน้ำให้ ทำให้ ด.ช.บอยหลงเชื่อ ลงไปว่ายน้ำกับชายชาวต่างชาติคนดังกล่าว จากนั้นชายชาวต่างชาติได้ล่วงละเมิดทางเพศ ด.ช.บอย โดยใช้นิ้วลวงเข้าไปในกางเกงและจับอวัยวะเพศ ด.ช.บอย โดย ด.ช.บอยกลัวจะถูกฆ่าตาย จึงไม่กล้าร้องหรือส่งเสียงขอความช่วยเหลือ
เมื่อขึ้นมาจากทะเล เด็กได้บอกแม่ ว่า ถูกชายชาวต่างชาติหลอกไปเล่นน้ำกลางทะเลแล้วล่วงละเมิดทางเพศ แม่จึงได้พา ด.ช.บอยไปตรวจร่างกายและเข้าแจ้งความที่ สภ.ป่าตอง
ต่อมาชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวได้ส่งข้อความมาหา ด.ช.บอยและขอพบกับ ด.ช.บอยอีก พร้อมกับส่งรูปถ่ายคู่กับ ด.ช.บอยมาให้ จากนั้น ด.ช.บอยได้นำข้อความดังกล่าวไปบอกกับนางน้อย โดยได้ถามกับชายชาวต่างชาติดังกล่าวว่า "ทำไมต้องใช้นิ้วสอดใส่ทางทวารและจับอวัยวะเพศลูกชายของตน "ชายชาวต่างชาติยังส่งข้อความโน้มน้าวให้ ด.ช.บอยออกไปพบ นางน้อยจึงได้นำหลักฐานไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง
ต่อมาผู้เสียหายเกิดความเครียดและหวาดกลัวว่าชายต่างชาติคนดังกล่าวจะทำร้าย ตนและลูกชาย เนื่องจากชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวเคยขอที่อยู่จาก ด.ช.บอย โดยนางน้อย ได้ค้นหาชื่อชายชาวต่างชาติคนดังกล่าวผ่านโซเชียล พบว่ามีหน้าที่การงานดี จึงตัดสินนำเรื่องดังกล่าวร้องเรียนผ่านมายังเพจมูลนิธิปวีณาฯ เพื่อขอความช่วยเหลือ เมื่อวันที่ 18 ก.ค.69
ด้าน พล.ต.ต.สินเลิศ สุขุม ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต กล่าวว่า หลังมีการแจ้งความ สภ.ป่าตอง ได้จับกุมผู้ต้องหาดังกล่าวแล้ว โดยขณะนี้ได้นำตัวไปฝากขังต่อศาลจังหวัดภูเก็ต ในส่วนของการสอบสวนอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆด้วยว่าจะผิดในข้อหาอื่นๆอีกหรือไม่ ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ไปตรวจค้นบ้านพักเพื่อนำหลักฐานต่างๆมาเป็นหลักฐานเพิ่มเติม และจากการตรวจสอบมือถือ และ โน๊ตบุ๊ค ของผู้ต้องหาพบว่ามีภาพเด็กผู้ชายอีก