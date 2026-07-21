ตร.กระบี่ รวบโจ๋ 2 คดี ก่อเหตุฆ่ากันตายในพื้น พบซื้ออาวุธจากออนไลน์

กระบี่ - ตร.กระบี่ บุกรวบทันควัน 2 คดี กลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุฆ่ากันตาย ในพื้นที่ พบมีการสั่งซื้ออาวุธปืนผ่านออนไลน์ มาก่อเหตุ
วันนี้(21 ก.ค.69 ) ที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ พล.ต.ต.สุขเกษม นครวิลัย ผบก.ภ.จว.กระบี่ ได้แถลงการจับกุมเยาวชน ก่อเหตุฆ่ากันตายในพื้นที่ อ.คลองท่อม และ พื้นที่ อ.เมืองกระบี่ รวม 2 คดี ผู้ต้องหา 3 คน โดยคดีแรก ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สภ.คลองท่อม และ กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 จับกุม นายเอ ( นามสมมุติ)และนายบี ( นามสมมุติ) 2 เยาวก่อเหตุ ยิงวัยรุ่น บนถนนสายน้ำตกชายคลอง ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เหตุเมื่อวันที่ 20 ก.ค.69 เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย และเยาวชนชายอายุ 17 ปี เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับ ก่อนติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย พร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อน และความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน
นอกจากนี้ มีการขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้อีก 1 ราย พร้อมตรวจยึดอาวุธปืน 2 กระบอก และเครื่องกระสุนที่ซุกซ่อนไว้ใต้ดินภายในกระถางต้นไม้ ก่อนควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองท่อม ดำเนินคดีตามกฎหมาย
อีกคดีเหตุเกิดในพื้นที่ ต.กระบี่ใหญ่ นาย ซี (นามสมมุติ) ยังเป็นเยาวชน ใช้อาวุธมีด แทงนายเค (นามสมมุติ) จนเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับจนสามารถติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุด ส่งดำเนินคดี สภ.เมืองกระบี่
พล.ต.ต.สุขเกษม ให้ข้อมูลว่า จากแนวทางการสืบสวนพบว่าอาวุธปืนที่กลุ่มวัยรุ่นใช้ก่อเหตุมีการสั่งซื้อทางออนไลน์ในราคาแค่ 7,000 บาท เป็นปืนบีบีกัน ที่มีการดัดแปลงคล้ายกับของจริงมาก แต่ประสิทธิภาพร้ายแรงสามารถทำให้คนเสียชีวิตได้ เนื่องจากกระสุนเป็นของจริง หลังจากนี้หากพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใดมีการทะเลาะวิวาทกันก็จะมีการขึ้นบัญชีและติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุในลักษณะอย่างนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก
วันนี้(21 ก.ค.69 ) ที่กองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ พล.ต.ต.สุขเกษม นครวิลัย ผบก.ภ.จว.กระบี่ ได้แถลงการจับกุมเยาวชน ก่อเหตุฆ่ากันตายในพื้นที่ อ.คลองท่อม และ พื้นที่ อ.เมืองกระบี่ รวม 2 คดี ผู้ต้องหา 3 คน โดยคดีแรก ตำรวจชุดสืบสวนภูธรจังหวัดกระบี่ ร่วมกับ สภ.คลองท่อม และ กก.สส.3 บก.สส.ภ.8 จับกุม นายเอ ( นามสมมุติ)และนายบี ( นามสมมุติ) 2 เยาวก่อเหตุ ยิงวัยรุ่น บนถนนสายน้ำตกชายคลอง ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เหตุเมื่อวันที่ 20 ก.ค.69 เป็นเหตุให้มีผู้บาดเจ็บ 3 ราย และเยาวชนชายอายุ 17 ปี เสียชีวิตในเวลาต่อมา
เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับ ก่อนติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 ราย พร้อมแจ้งข้อหาร่วมกันพยายามฆ่าโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อน และความผิดตาม พ.ร.บ.อาวุธปืน
นอกจากนี้ มีการขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้อีก 1 ราย พร้อมตรวจยึดอาวุธปืน 2 กระบอก และเครื่องกระสุนที่ซุกซ่อนไว้ใต้ดินภายในกระถางต้นไม้ ก่อนควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองท่อม ดำเนินคดีตามกฎหมาย
อีกคดีเหตุเกิดในพื้นที่ ต.กระบี่ใหญ่ นาย ซี (นามสมมุติ) ยังเป็นเยาวชน ใช้อาวุธมีด แทงนายเค (นามสมมุติ) จนเสียชีวิต เจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับจนสามารถติดตามจับกุมตัวได้ในที่สุด ส่งดำเนินคดี สภ.เมืองกระบี่
พล.ต.ต.สุขเกษม ให้ข้อมูลว่า จากแนวทางการสืบสวนพบว่าอาวุธปืนที่กลุ่มวัยรุ่นใช้ก่อเหตุมีการสั่งซื้อทางออนไลน์ในราคาแค่ 7,000 บาท เป็นปืนบีบีกัน ที่มีการดัดแปลงคล้ายกับของจริงมาก แต่ประสิทธิภาพร้ายแรงสามารถทำให้คนเสียชีวิตได้ เนื่องจากกระสุนเป็นของจริง หลังจากนี้หากพบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มใดมีการทะเลาะวิวาทกันก็จะมีการขึ้นบัญชีและติดตามพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเพื่อป้องกันเหตุในลักษณะอย่างนี้ไม่ให้เกิดขึ้นอีก