สภาอุตฯ จ.ตรังตั้งเป้าก้าวสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมมูลค่าสูง สีเขียว และยั่งยืน

ตรัง - ประธานสภาอุตสาหกรรม จ.ตรัง ตั้งเป้าให้จังหวัดก้าวสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมมูลค่าสูง เศรษฐกิจสีเขียว และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ในช่วง 4 ปีข้างหน้านี้ (พ.ศ.2569-2572) ภายใต้เป้าหมายสำคัญ 7 ประการ
วันนี้ (21 ก.ค.) นายบุญชู ศัยศักดิ์พงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตนเองได้ตั้งเป้าให้สภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง ในช่วง 4 ปีข้างหน้านี้ (พ.ศ.2569-2572) ร่วมกันทำงานการพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมกับการยกระดับจังหวัดตรังทั้งระบบ โดยให้สภาอุตสาหกรรมสามารถเป็นสะพานเชื่อมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อให้จังหวัดตรัง ก้าวสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมมูลค่าสูง เศรษฐกิจสีเขียว และคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน ด้วยการร่วมกันพัฒนาจังหวัดตรัง ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชั้นนำของภาคใต้ฝั่งอันดามัน ด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน ควบคู่ไปกับการรักษาสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
เป้าหมายสำคัญมี 7 ประการ คือ 1.Trang Seafood Valley ยกระดับจังหวัดตรัง ให้เป็นศูนย์กลางอาหารทะเลมูลค่าสูงของประเทศไทยและอาเซียน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เชื่อมโยงกับอุตสาหกรรมห้องเย็น การส่งออก และนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคต 2.Trang Green Industry ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมสีเขียว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก 3.Trang Logistics Hub ผลักดันให้จังหวัดตรัง เป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ของภาคใต้ฝั่งอันดามัน ทั้งทางบก ทางอากาศ และทางทะเล เชื่อมโยงการค้า การท่องเที่ยว และการส่งออกไปยังตลาดโลก
4.Trang Smart Tourism ยกระดับการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง จากเมืองทางผ่าน สู่เมืองแห่งการพักค้างและประสบการณ์คุณภาพ โดยเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับอาหาร วัฒนธรรม สุขภาพ และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 5.Trang Young Industrial Leaders ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต และสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
6.Trang Investment Destination ผลักดันให้จังหวัดตรัง เป็นหนึ่งในจังหวัดที่น่าลงทุนที่สุดของภาคใต้ ด้วยระบบนิเวศทางธุรกิจที่เอื้อต่อการลงทุน และการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และ 7.Trang Happiness Society เศรษฐกิจที่เติบโตต้องมาพร้อมกับความสุขของประชาชน โดยให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม การศึกษา สาธารณสุข และการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง
"เราจะไม่เพียงสร้างความมั่งคั่งให้ภาคอุตสาหกรรม แต่จะร่วมกันสร้างความมั่งคั่งให้แก่ตรังทั้งจังหวัด เพื่อส่งมอบจังหวัดตรังที่ดีกว่าให้แก่คนรุ่นต่อไป ดั่งคำขวัญประจำวาระว่า TRANG 2035 : Together We Rise, Together We Prosper หรือ ตรังเติบโตไปด้วยกัน มั่งคั่งไปด้วยกัน และยั่งยืนไปด้วยกัน ตามแผนยุทธศาสตร์ 4 ปี (2569-2572) ของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง พร้อมกำหนด KPI ที่วัดผลได้ เช่น การเพิ่มมูลค่าการส่งออก การดึงดูดการลงทุน การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ และการยกระดับจังหวัดตรัง ให้เป็น Andaman Economic Gateway ของประเทศไทยต่อไป ส่วนวิสัยทัศน์ที่วางไว้จะก้าวเดินไปได้มากน้อยเพียงใด ก็ขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนในอนาคตข้างหน้า” ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง กล่าว