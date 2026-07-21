ชาวบ้านเรียกร้องแก้ไขพระเรี่ยไรเงินทำบุญในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

นครศรีธรรมราช – ชาวบ้านเรียกร้องเร่งแก้ปัญหาการเรี่ยไรเงินทำบุญจากนักท่องเที่ยวในวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หลังเข้าสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ จี้ช่วยจัดระเบียบให้ชัดเจนเตรียมรับนักท่องเที่ยวทั่วโลกหลังพระบรมธาตุเจดีย์กำลังจะเป็นมรดกโลก
วันนี้ (21 ก.ค.) ทีมข่าวได้รับการร้องเรียนจากชาวนครศรีธรรมราชรายหนึ่ง ซึ่งได้นำมาพาแขกผู้มาเยือนเข้าท่องเที่ยวสักการะพระบรมธาตุเจดีย์ ณ บริเวณบันไดทางขึ้นลานประทักษิณ (วิหารทรงม้า) และได้บันทึกวีดีโอเหตุการณ์ในภาพเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ก.ค. 69 ที่ผ่านมา เป็นภาพพฤติการณ์ของพระรูปหนึ่ง นั่งอยู่ที่เก้าอี้หลังโต๊ะคล้ายโต๊ะสำนักงาน โดยได้เตรียมเงินเพื่อไปหย่อนลงไปในตู้ทำบุญ
ปรากฏว่าพระรูปที่นั่งอยู่ได้ทักท้วงและเรียกร้องให้ทำบุญใส่ในซองสีขาว โดยอ้างว่าจะได้นำไปซื้อที่ดินและถมที่ดินมูลค่าราว 5 แสนบาท ทำให้นักท่องเที่ยวซึ่งเป็นคนต่างถิ่นรู้สึกผิดปกติและไม่สบายใจ ได้ปรับลดเงินลงเหลือเพียงเล็กน้อยแล้วใส่ลงไปในซองที่พระรูปนี้ยื่นมาวางไว้บนพื้นอย่างเสียไม่ได้
ผู้นำนักท่องเที่ยวเข้าไปสักการะพระบรมธาตุรายนี้ระบุด้วยว่าก่อนหน้าที่จะถึงนักท่องเที่ยวรายนี้มีการใส่ซองไปแล้วนับพันบาท เป็นการทำบุญที่ขัดกับป้ายที่ปิดอยู่ตรงนั้น ประกอบกับทราบว่าก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาการเรี่ยไรในที่เดียวกันนี้ ทำให้ต่างไม่สบายใจ และขอเรียกร้องให้วัดดำเนินการให้ถูกต้องและเป็นระบบ เนื่องจากพระบรมธาตุเจดีย์กำลังจะเป็นมรดกโลกเชื่อว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาเยือนมากขึ้น
ขณะที่ผู้เกี่ยวข้องกับวัด (สงวนนาม) เปิดเผยว่า เคยมีปัญหาเรื่องนี้มาแล้วและมีการดำเนินการภายในไปแล้ว 1 ครั้ง แต่ปัญหายังเกิดขึ้นอีก ตามภาพมีความชัดเจน ขณะนี้มอบให้ทางพระสงฆ์ผู้ที่รับผิดชอบดูแลวัตรปฏิบัติของพระในวัดทราบแล้ว เพื่อพิจารณากันต่อไป