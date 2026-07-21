สุดใจเย็น คนร้าบบุกเข้าไปงัดตู้เซฟร้านแลกเงินต่างประเทศ ฉก 6 แสนบาท ตร.เร่งล่าตัว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เหิมหนัก คนร้ายปลอมตัวเป็นชาวต่างชาติ บุกเข้าไปงัดตู้เซฟร้านแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ในห้างดังอย่างง่ายได้ ก่อเหตุอย่างใจเย็นไม่ปกปิดใบหน้า กวาดเงินไปกว่า 6 แสนบาท ผกก.วิชิต สั่งไล่ล่าตัวแล้ว เตรียมสอบกรรมการ
จากกรณีมีการแชร์ภาพในสื่อโซเชียล คาดว่าเป็นคนร้ายก่อเหตุเข้าไปงัดเปิดตู้เซฟภายในร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่อยู่ภายในห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ในพื้นที่ ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต โดยผู้โพสต์ระบุด้วยว่า "โจรชาวต่างชาติได้เงินไป 6 แสนบาท เหตุเกิดเมื่อวันที่ 19 ก.ค.69” ตามภาพเข้าไปขโมยเงินในตู้เซฟออฟฟิสแลกเงินต่างประเทศ รับรู้รหัสเรียบร้อย"
โดยคลิปเป็นชาย สวมหมวกแก๊บสีน้ำเงินเข้ม ใส่เสื้อเจ็ตเก็ตแขนยาวสีดำแทบขาว สวมกางเกงขาสั้นสีดำ ใส่แว่นตากรอบสีดำ สวมถุงมือยาง ไว้หนวดและเคราเดินเข้ามาภายในร้านหรือบู๊ทรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแล้วตรงเข้าไปที่ตู้เซฟพร้อมกับกดเปิดรหัสเซฟอย่างรวดเร็ว จากนั้นได้หยิบเงินสกุลต่างประเทศก่อนที่จะเดินออกจากร้านไป โดยใช้เวลาไม่นานในการก่อเหตุดังกล่าว
ต่อมาผู้สื่อข่าว ได้สอบถามไปยัง พ.ต.อ.สมศักดิ์ ทองเกลี้ยง ผกก.สภ.วิชิตเพื่อตรวจสอบคลิปคนร้ายดังกล่าว เบื้องต้นทราบว่า เหตุเกิดเมื่อช่วงกลางคืนวันที่ 19 ก.ค.69 ซึ่งเป็นช่วงที่ห้างดังกล่าวปิดให้บริการ โดยผู้เสียหายอายุ 67 ปีได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวนเมื่อวันที่ 20 ก.ค.69 เพื่อดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุแล้ว ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในและภายนอกห้างดัวกล่าว เพื่อติดตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นอาจไม่ใช่คนต่างชาติ โดยคนร้ายอาจมีการปลอมตัวทำให้ดูเหมือนชาวต่างชาติก่อเหตุ จึงสั่งการให้รอง ผกก.สส.นำกำลังชุดสืบสวนออกตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดพร้อมกับเรียกหุ้นส่วนของร้านแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศดังกล่าวมาสอบปากคำเพิ่มเติมเกี่ยวกับรหัสตู้เซฟที่จะมีคนในรู้เพียงไม่กี่คน ซึ่งคาดว่าจะได้ตัวคนร้ายเร็วๆนี้