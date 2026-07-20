ดำเนินคดีแล้ว เชฟ โรงแรม ทำร้ายร่างกาย นศ.ฝึกงาน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - เกมส์แล้ว เชฟโรงแรม ทำร้ายเด็กฝึกงาน - บังคับกินข้าวดิบ ตร. สภ.ป่าตอง ดำเนินคดี 2 ราย เอาผิด แจ้งข้อหา-ส่งศาลแล้ว พบนักศึกฝึกงานรุ่นก่อนออกมาแฉวีรกรรมอีก
จากกรณี นักศึกษาฝึกงานหญิงอายุ 20 ปี เข้าแจ้งความถูกพี่เลี้ยงทำร้ายร่างกาย ภายในห้องครัวของโรงแรมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต กับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ. ป่าตอง เพื่อดำเนินคดีกับเชฟที่ทำร้ายร่างกาย รวมทั้งบังคับให้กินข้าวดับ นอกจากในในสื่อโซเชียลยังมีการแชร์ภาพที่เชฟรายดังกล่าวใช้มือตบ และตะหลิว ทุบตี รวมทั้งบังคับให้กินข้าวดิบ ทำให้จนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนั้น
อย่างไรก็ตามภายหลังมีการแจ้งความ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ป่าตอง ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ พ.ต.อ.กรกฤช ขันธ์เครือ ผกก.สภ.ป่าตอง, พ.ต.ท.สุชาติ ชุมภูแสง รอง ผกก.สส.สภ.ป่าตอง มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ท.นพดล โทนมณี สว.(สืบสวน) สภ.ป่าตอง พร้อมชุดสืบสวน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง และสอบปากคำพร้อมบันทึกคำให้การในชั้นสืบสวน ก่อนรวบรวมพยานหลักฐานจนทราบตัวผู้ก่อเหตุ เป็นหญิงไทย 2 ราย อายุ 41 ปี และ 36 ปี ซึ่งทำหน้าที่อยู่ในครัวของโรงแรมดัง
ต่อมา เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ก่อเหตุทั้ง 2 รายเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.ป่าตอง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย โดยแจ้งข้อหา "ร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น" และในวันนี้ (20 กรกฎาคม 2569) ได้ควบคุมตัวส่งศาลเพื่อดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คดีดังกล่าวได้รับความสนใจจากสังคมเป็นอย่างมาก หลังมีการเผยแพร่คลิปเหตุการณ์ภายในห้องครัว ซึ่งบันทึกภาพการทำร้ายร่างกายนักศึกษาฝึกงานอย่างชัดเจน จนนำไปสู่การเร่งรัดสืบสวนและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว
อย่างไรก็ตาม หลังมีการแชร์ภาพออกไปทางสื่อโซเชียล ปรากฏว่าได้มีนักศึกษารุ่นก่อนที่เคยมาฝึกงานโรงแรมดังกล่าว ออกมาแชร์ประสบการณ์ ระบุว่าเคยถูกทำร้ายร่างกายและบังคับให้กินเส้นมะละกอที่เสียแล้ว ด้วย