นายอำเภอเกาะยาว สั่งสอบบุกรุกป่าชายเลน กว่า 10 ไร่ พบดำเนินคดีแล้ว

พังงา - นายอำเภอเกาะยาว สั่งตรวจสอบบุกรุกป่าชายเลนกว่า 10 ไร่ เลย ยืนยันคดีอยู่ระหว่างติดตามผู้กระทำผิด ด้าน ทช.แจงตรวจยึดพื้นที่-แจ้งความดำเนินคดีแล้ว
วันนี้ (20 กรกฎาคม 2569) จากกรณีเฟสบุ๊คของ ชาวบ้านเกาะยาวน้อย จ.พังงา ได้โพสต์ภาพและข้อความเกี่ยวกับการพบเห็นพื้นที่ป่าชายเลนถูกทำลายเป็นบริเวณกว้าง บริเวณแหลมยาง หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา พร้อมเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบ และ ดำเนินคดีกับผู้ที่บุกรุกทำลายทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสมบัติของชาวเกาะยาว
จากภาพที่เผยแพร่พบว่าพื้นที่ป่าชายเลนถูกแผ้วถางจนโล่งเป็นวงกว้าง คาดว่ามีพื้นที่เสียหายกว่า 10 ไร่ สร้างความห่วงใยให้กับประชาชนจำนวนมาก เนื่องจากป่าชายเลนเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศ เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ และช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวได้สอบถามไปยัง นายสุริยะ สอนเสริม ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 (สบ.ทช.6) ซึ่งชี้แจงว่า กรณีดังกล่าว ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนที่ 14 (ตะกั่วทุ่ง–พังงา) ได้ดำเนินการตรวจสอบและเข้าตรวจยึดพื้นที่ พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้บุกรุกไปแล้ว เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2569 โดยตรวจพบพื้นที่ถูกบุกรุกจำนวน 10 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา และได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดเป็นที่เรียบร้อย
ขณะที่นายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นายอำเภอเกาะยาว ได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงร่วมกับกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ลงตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้ง หลังเกิดกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ ผลการตรวจสอบยืนยันว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบได้เข้าตรวจยึดและดำเนินคดีไว้แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยขณะนี้สำนวนคดีอยู่ระหว่างการดำเนินการของพนักงานสอบสวน สภ.เกาะยาว ซึ่งกำลังเร่งสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยัน ว่า จะติดตามคดีอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดกับผู้บุกรุกทำลายป่าชายเลน เพื่อปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและรักษาความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งของอำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา