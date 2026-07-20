คนร้ายบุกงัดโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา รื้อค้นขโมยทรัพย์สิน ตำรวจเร่งล่าตัว กล้องวงจรปิดจับภาพชัด

พังงา - คนร้ายบุกงัดห้องภายในโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา รื้อค้นทรัพย์สินหลายห้องเรียน ขณะที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บลายนิ้วมือและหลักฐานในที่เกิดเหตุ พร้อมเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุ กล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจน
วันนี้ (20 กรกฎาคม 2569) น.ส.ทัดดาว ถนัดกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุวรรณคูหา หมู่ 2 ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.ตะกั่วทุ่ง หลังช่วงเช้าที่ผ่านมา ครูและบุคลากรของโรงเรียนพบร่องรอยคนร้ายงัดแงะหน้าต่างอาคารเรียนและลักลอบเข้าไปภายในอาคารหลายจุด จากการตรวจสอบพบว่าคนร้ายได้รื้อค้นภายในอาคารเรียนเด็กปฐมวัย ห้องดนตรี ห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และโรงอาหาร ส่งผลให้มีทรัพย์สินสูญหายและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหลายรายการ
ภายหลังรับแจ้งเหตุ ร.ต.ท.สมยศ ศรีทนนุกุล รองสารวัตรสืบสวน สภ.ตะกั่วทุ่ง พร้อมด้วย นายเกรียงไกร ทองสม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และนายการุณ ระหาร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 ตำบลกระโสม ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ พ.ต.ท.หญิง ญาณิสรณ์ ประสงค์ รองผู้กำกับการ กลุ่มงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดพังงา เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบร่องรอยการงัดหน้าต่างหลายจุดและสามารถเก็บลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายไว้ได้เรียบร้อย เพื่อนำไปตรวจเปรียบเทียบในฐานข้อมูลและใช้เป็นหลักฐานในการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
นอกจากนี้ จากการตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียน พบว่าสามารถบันทึกภาพผู้ก่อเหตุได้อย่างชัดเจน โดยเหตุเกิดในช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ผ่านมา ลักษณะเป็นชายวัยรุ่น สวมกางเกงขาสั้นสามส่วน เสื้อยืดคอปก และมีรอยสักที่แขนและขาหลายจุด ก่อนจะเดินเข้ามาก่อเหตุภายในโรงเรียน เบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ก่อเหตุอาจเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และก่อเหตุลักเล็กขโมยน้อยในพื้นที่เพื่อหาเงิน จึงอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบเส้นทางหลบหนีและขยายผลติดตามตัว
เจ้าหน้าที่ตำรวจขอความร่วมมือประชาชน หากผู้ใดรู้จักหรือพบเห็นบุคคลที่มีลักษณะตรงกับภาพจากกล้องวงจรปิด สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ หรือพนักงานสอบสวน สภ.ตะกั่วทุ่ง เพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี และป้องกันไม่ให้ไปก่อเหตุซ้ำในพื้นที่อื่นต่อไป