จบแล้ว! รุกป่าหาดนุ้ย! “สุชาติ” ระดมกำลัง 400 นาย เปิดปฏิบัติการรื้อสิ่งปลูกสร้างออกทั้งหมด ลั่นเดินหน้าปราบผู้บุกรุกป่า ไม่สนเป็นใคร

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – “สุชาติ ” ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ 400 นาย เปิดปฏิบัติการทวงคืน “หาดนุ้ย” เข้ารื้อสิ่งปลูกสร้าง 50 รายการ รุกป่าเทือกเขานาคเกิด ลั่นเดินหน้า “ภูเก็ตโมเดล” ปราบปรามผู้บุกรุกพื้นที่ป่าฯ ไม่สนเป็นใคร
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (20 ก.ค.69) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะ หน่วยงานส่วนที่เกี่ยวข้อง นำกำลังหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามพิเศษพยัคฆ์ไพร หน่วยเฉพาะกิจปฏิบัติการพิเศษพญาเสือ และชุดปฏิบัติการพิเศษฉลามขาว รวมกว่า 200 นาย สนธิกำลังร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ ฝ่ายปกครอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก 200 นาย เปิดยุทธการทวงคืน "หาดนุ้ย" ต.กะรน อ.เมือง จ.ภูเก็ต
เพื่อรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด 50 รายการ ตามอำนาจแห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หลังมีการบุกรุกพื้นที่ป่าเทือกเขานาคเกิด และมีการปรับพื้นที่ เพื่อรองรับกิจกรรมการด้านการท่องเที่ยว จนส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและชายหาดสาธารณะ
นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า กระทรวงทรัพย์ฯ ได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาดำเนินการการบุกรุกพื้นที่ป่าในจังหวัดภูเก็ต ที่หาดนุ้ย ซึ่งเป็นปัญหาที่รื้อรังมาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี จึงได้ตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการบุกที่ดินในภูเก็ต ตามโครงการ ภูเก็ตโมเดล ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ดำเนินการยากที่สุด เป็นพื้นที่ที่มีผู้มีอิทธิพลเข้ามายึดครองพื้นที่ เช่น ที่หาดนุ้ยแห่งนี้ คนเดียวยึดพื้นที่ก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างกว่า 50 รายการ เราก็ต้องทำเพราะได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ทวงคืนพื้นที่ชายหาดให้กับประชาชน
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า การดำเนินการที่หาดนุ้ยเป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ยังมีพื้นที่อื่นๆ ในภูเก็ตอีกกว่า 300 จุด ที่ที่จะต้องตรวจสอบและยึดคืน ทั้งพื้นที่ป่า อุทยานฯ เพราะจากการบินสำรวจพบว่ามีการเปิดหน้าดินเกิดขึ้นมากมายหลายจุด เราจะเดินหน้าภูเก็ตโมเดลต่อไป หากข้าราชการคนใดไม่พร้อมที่จะทำงาน ไม่อยากอยู่ ก็สามารถขอย้ายตัวเองได้เลย เพื่อให้คนที่กล้าเข้ามาทำงานแทน และหลังจากวันนี้ที่เข้ารื้อหาดนุ้ยแล้ว เราจะยังคงจัดให้มีกำลังเจ้าหน้าที่ ของกระทรวงทรัพย์ฯ ประจำที่ภูเก็ต เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการเข้ามาบุกรุกอีก และเพื่อตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่าและอุทยานฯในภูเก็ตต่อไป
นอกจากหาดนุ้ยแล้ว ในส่วนของการบุกรุกพื้นที่อุทยานฯสิรินาถ ได้มีการสั่งรื้อสิ่งปลูกสร้างที่รุกพื้นที่อุทยานฯก่อสร้างเป็นโรงแรม วิลล่าหรูไปแล้ว 2-3 แห่ง หลังจากที่ศาลได้ตัดสินถึงที่สุดแล้ว โดยทางโรงแรมขอเป็นผู้รื้อถอนเองเพื่อไม่ให้กระทบกับโรงแรม ซึ่งในจุดนี้ตนก็เข้าใจและไม่ได้ชี้ชัดว่าโรงแรมผิดอาจจะซื้อที่ดินส.ค.1 ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ได้
“การดำเนินการกับผู้ที่บุกรุกป่า อุทยานฯนั้น จะเป็นใครไม่สนใจ ไม่เอาไว้แน่นอน พร้อมจะใช้กฏหมายยึดทรัพย์ที่ได้จากการทำประโยชน์ในพื้นที่อีกด้วย
นายสุชาติ กล่าวอีกว่า ที่ต้องมาดำเนินการที่ภูเก็ตก่อนนั้น เป็นเพราะว่าภูเก็ตที่ดินมีราคาแพง เช่น ที่หาดนุ้ยที่เรารื้อและยึดคืนที่ดิน 50 ราย ในวันนี้ ราคาที่ดินไม่ต่ำกว่าไร่ละ 100 ล้านบาท 18 ไร่ มีมูลค่าเกือบ 2,000 ล้านบาท ลงทุนโดยที่จะไม่ต้องลงทุนซื้อที่ดิน ใช้การบุกรุกที่ดินป่าไม้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง เอาต้องเอาคืนให้หมด
นายสุชาติ กล่าวย้ำว่า หลังการรื้อถอนแล้ว กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับคืนสู่ความสมบูรณ์ พร้อมพัฒนาเป็นพื้นพื้นที่ป่านันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย จะไม่ยอมให้มีการบุกรุกทรัพยากรธรรมชาติของประเทศอีกต่อไป ไม่ว่าผู้กระทำจะเป็นใครหรือมีอิทธิพลเพียงใด ทุกคดีต้องดำเนินการจนถึงที่สุด เพื่อรักษาผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติไว้เป็นมรดกของคนไทยทั้ง