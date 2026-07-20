รอลุ้นอีก 5 วัน! พระบรมธาตุเจดีย์นครฯ จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม

นครศรีธรรมราช – เปิดเผย 5 กุนซือมือเขียนเอกสารเสนอ UNESCO เสนอชื่อ พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ในวันที่ 25 ก.ค.2569
วันนี้ (20 ก.ค.) มีรายงานว่าหลายฝ่ายต่างเฝ้ารอการประชุมของคณะกรรมการยูเนสโก้ มีตัวแทนจาก 196 ประเทศ สมาชิกเข้าร่วม ที่นครปูซาน ประเทศเกลาหลีใต้ ซึ่งหัวหน้าคณะฝ่ายไทยคือนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้นำทีมประเทศไทยไปเข้าร่วม ซึ่งได้เริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ (19ก.ค.69) และมีวาระการรับรองและประกาศแหล่งมรดกโลก พระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช อยู่ในวาระการเสนอชื่อขึ้นทะเบียนเป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 48 ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2569 ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 5 วันเท่านั้น
โดยส่วนสำคัญในการนำเสนอพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราช ได้มีการปรับกระบวนการครั้งสำคัญในการจัดทำเอกสารการนำเสนอสู่มรดกโลกมาตั้งแต่ปี 2566 โดย นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และนายอภินันท์ เผือกผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช (ในขณะนั้น) โดยอธิบดีกรมศิลปากรได้ส่งผู้เชียวชาญด้านเอกสารมรดกโลกของกรมศิลปากรเข้ามาช่วยกอบกู้สถานการณ์ และได้ถูกส่งต่อมายัง นายขจรเกียรติ รักพาณิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดคนต่อมา และมาจบกระบวนการที่ นายสมชาย ลีหล้าน้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช คนปัจจุบันที่ได้ใช้อำนวยในการปรับเปลี่ยนกระบวนการบางอย่างจนเอกสารเสร็จสิ้นหลังจากยืดเยื้อมาเกือบ 10 ปี
ส่วนคณะผู้จัดทำเอกสารฉบับสำเร็จและส่งผ่านการพิจารณาคณะอนุกรรมการยูเนสโก้ของประเทศไทย และถูกส่งต่อไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่ ได้ใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนในการร่าง เขียนและแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งได้บันทึกไว้ตอนท้ายของเอกสารฉบับทางการ คือ รองศาสตราจารย์ ดร. วัณณสาส์น นุ่นสุข ภาควิชาศิลปะ การออกแบบ และประวัติศาสตร์ศิลปะ California State University, รองศาสตราจารย์ ดร. วิรุจ ถิ่นนคร คณบดีสำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, ดร. ภัทรวรรณ พงศ์ศิลป์ นักโบราณคดีชำนาญการ กรมศิลปากร
ส่วนคณะผู้แปล คือ ดร. กมลทิพย์ คล้ายบ้านใหม่รองคณบดีสำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ อาจารย์ทัศณีย์ ทัศระเบียบ หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำนักวิชาครุศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ปัจจุบันหลายฝ่ายอยู่ระหว่างการเตรียมเฉลิมฉลองหลังจากมีการประกาศเป็นแหล่งมรดกโลกอย่างเป็นทางการแล้ว