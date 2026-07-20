ปชช.เบตงแห่ยื่นอุทธรณ์หลังไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ยะลา – ประชาชนเบตงแห่เข้าคิวธนาคารยื่นอุทธรณ์หลังไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บางรายเดินทางไปสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอเบตง เพื่อมายื่นเรื่องแก้ไขข้อมูลในการครอบครองรถยนต์และรถจักรยายนต์
วันนี้ (20 ก.ค.) ภายหลังจากการประกาศผลสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 ที่มีผู้ลงทะเบียน 18.82 ล้านคน แต่ผ่านเกณฑ์จริงเพียง 9.51 ล้านคนนั้น ทำให้ประชาชนที่เคยได้รับสิทธิ์หายไปเกือบครึ่ง ส่วนคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่างแห่ไปยื่นอุทธรณ์ที่ธนาคารกรุงไทยและธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส. จนคิวแน่นยาว
โดยประชาชนหลายคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ เพราะมีข้อมูลพบว่ามีการครอบครองรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ทั้งที่จริงไม่มีรถยนต์ และรถจักรยานยนต์แล้ว ทำให้คนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต้องไปแจ้งที่ขนส่ง เพื่อแก้ไขข้อมูล จนขนส่งเต็มไปด้วยประชาชนที่เดินทางมา เพื่อมายื่นเรื่องแก้ไขข้อมูลในการครอบครองรถยนต์ และรถจักรยายนต์
นายเย้าะ ตอกอ อายุ 73 ปี บอกว่า วันนี้มายื่นอุทธรณ์เพราะที่ผ่านมาได้มายื่นรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว แต่ยื่นแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ เนื่องจากมีการตรวจพบข้อมูลในการครอบครองรถจักรยานยนต์จำนวน 2 คัน ซึ่งความจริงได้ขายเป็นซากรถไปนานแล้ว โดยวันนี้มายื่นเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารตรวจสิทธิ์อีกครั้งเพื่อที่จะรู้ว่าเหตุใดที่ตนเองยื่นไม่ผ่านเกณฑ์ หากเป็นปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ในการครอบครองรถจักรยานยนต์ วันนี้ก็จะนำเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่ธนาคารแจ้งมาเพื่อไปขนส่งดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อน 31 ก.ค.69 นี้