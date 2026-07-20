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“สุชาติ” ลุยภูเก็ต ปิดจบปัญหาบุกรุก “หาดนุ้ย” รื้อแล้ววันนี้ ยันทำจริง ไม่ทำแบบมวยล้มต้มคนดูแน่นอน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต - “สุชาติ” ปิดจบปัญหาบุกรุก “หาดนุ้ย” จ.ภูเก็ต บินลงพื้นที่ ยันต้องรื้อให้ราบคาบ จบปัญหายืดเยื้อนานหลายปี ทวงคืนพื้นที่สาธารณะให้ประชาชน พร้อมระบุการจัดการปัญหารุกหาดไม่ทำแบบมวยล้มต้มคนดูแน่นอน


เมื่อเวลา 10.40 น. วันนี้ ( 20 กรกฎาคม 2569) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วย นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางด้วย ฮ.มาลงที่ ที่สนามฟุตบอลเขาแดง ตำบลราไวย์ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย นายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต นายเทมส์ ไกรทัศน์ นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ ร่วมให้การต้อนรับ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ย หมู่ 2 ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต หลังเจ้าหน้าที่เริ่มปฏิบัติการรื้อถอนตั้งแต่ช่วงเช้าวันเดียวกัน พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน


นายสุชาติ กล่าวว่า การลงมาพื้นที่หาดนุ้ย ในวันนี้ เนื่องจากการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายในส่วนของหาดนุ้ยได้จบลงแล้ว จึงต้องดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งการรื้อถอนในครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามกฎหมายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เพื่อทวงคืนพื้นที่ชายหาด และป่าไม้ ซึ่งเป็นสมบัติของแผ่นดินให้กลับคืนสู่ประชาชน พร้อมขอบคุณประชาชนและสื่อมวลชนที่ติดตามการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวสะสมมานานหลายสิบปี และที่ผ่านมาไม่มีการดำเนินการอย่างจริงจัง แต่วันนี้รัฐบาลได้เดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างเต็มที่ จนสามารถรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดได้

“วันนี้ครบกำหนดต้องรื้อก็ต้องรื้อตามกฎหมาย เราต้องเอาแผ่นดินชายหาดคืนให้ประชาชน ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี เรื่องนี้สะสมมาหลายสิบปี แต่วันนี้ต้องจบ และยืนยันว่าการดำเนินการของรัฐบาลทำจริง ไม่ได้ทำแบบมวยล้มต้มคนดู วันนี้เป็นการปิดฉากปัญหาการบุกรุกพื้นที่หาดนุ้ยทั้งหมด การรื้อวันนี้จะต้องรื้อให้สิ้นซาก และหลังจากรื้อถอนแล้ว กรมป่าไม้จะเข้าปรับปรุงพื้นที่ เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากชายหาดได้โดยไม่ต้องเสียค่าผ่านทางหรือถูกเรียกเก็บเงินอีกต่อไป” นายสุชาติ กล่าว


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า หลังจากดำเนินการที่หาดนุ้ยแล้ว จะทยอยตรวจสอบพื้นที่ชายหาดแห่งอื่นที่มีลักษณะการบุกรุกในรูปแบบเดียวกัน โดยยืนยันว่าจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าสิ่งปลูกสร้างจะมีมานานเพียงใด หากตั้งอยู่บนพื้นที่ของรัฐก็ต้องดำเนินการรื้อถอน

นายสุชาติ ยังกล่าวต่อไปว่า พร้อมยอมรับว่า บางกรณีอาจมีผู้ซื้อที่ดินหรือสิทธิครอบครองโดยไม่ทราบข้อเท็จจริง ซึ่งภาครัฐพร้อมพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณี แต่สำหรับผู้ที่บุกรุกหรือยึดครองพื้นที่ของรัฐโดยไม่มีสิทธิ จะต้องคืนพื้นที่ให้แก่ภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนรว



“สุชาติ” ลุยภูเก็ต ปิดจบปัญหาบุกรุก “หาดนุ้ย” รื้อแล้ววันนี้ ยันทำจริง ไม่ทำแบบมวยล้มต้มคนดูแน่นอน
“สุชาติ” ลุยภูเก็ต ปิดจบปัญหาบุกรุก “หาดนุ้ย” รื้อแล้ววันนี้ ยันทำจริง ไม่ทำแบบมวยล้มต้มคนดูแน่นอน
“สุชาติ” ลุยภูเก็ต ปิดจบปัญหาบุกรุก “หาดนุ้ย” รื้อแล้ววันนี้ ยันทำจริง ไม่ทำแบบมวยล้มต้มคนดูแน่นอน
“สุชาติ” ลุยภูเก็ต ปิดจบปัญหาบุกรุก “หาดนุ้ย” รื้อแล้ววันนี้ ยันทำจริง ไม่ทำแบบมวยล้มต้มคนดูแน่นอน
“สุชาติ” ลุยภูเก็ต ปิดจบปัญหาบุกรุก “หาดนุ้ย” รื้อแล้ววันนี้ ยันทำจริง ไม่ทำแบบมวยล้มต้มคนดูแน่นอน