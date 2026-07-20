ม.อ.ผนึกกำลัง 30 ภาคีเครือข่าย เปิดตัว “Hat Yai Model Plus” สร้างระบบรับมืออุทกภัย

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.อ. ผนึกกำลังกว่า 30 ภาคีเครือข่าย เปิดตัว “Hat Yai Model Plus” ยกระดับงานวิจัยสู่การรับมือน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ มุ่งสู่ต้นแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศ
วันนี้ (20 ก.ค.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายมากกว่า 30 หน่วยงาน ภายใต้โครงการ “Hat Yai Model Plus” เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “นับถอยหลัง...สู่หาดใหญ่ที่พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ดร.ยุพิน เลิศบุรุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน นักวิจัย และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
จากบทเรียนอุทกภัยที่ผ่านมาพบว่าการบริหารจัดการภัยพิบัติยังมีข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งระบบเตือนภัย การเชื่อมโยงข้อมูล การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และการเตรียมความพร้อมของชุมชน จึงเป็นที่มาของการพัฒนา Hat Yai Model Plus ซึ่งมุ่งใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ
โดยมี 4 โครงการวิจัยหลัก ขับเคลื่อน Hat Yai Model Plus ประกอบด้วย 1.โครงการระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยการบูรณาการแบบจำลองคาดการณ์ปริมาณฝนเชิงพื้นที่ แบบจำลองอุทกวิทยา และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
2.โครงการพัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
3.โครงการพัฒนารูปแบบศูนย์พักพิงอัจฉริยะ (Smart Shelter) เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัย
4.โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง Hat Yai Model Plus
โครงการทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งทำหน้าที่กำหนดทิศทางและสนับสนุนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ผ่านทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานด้านสาธารณสุข ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน มากกว่า 30 หน่วยงาน ร่วมกันใช้ข้อมูลเดียวกัน วางแผนร่วมกัน พัฒนาระบบเตือนภัย แลกเปลี่ยนทรัพยากร และบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน