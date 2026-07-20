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ม.อ.ผนึกกำลัง 30 ภาคีเครือข่าย เปิดตัว “Hat Yai Model Plus” สร้างระบบรับมืออุทกภัย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ม.อ. ผนึกกำลังกว่า 30 ภาคีเครือข่าย เปิดตัว “Hat Yai Model Plus” ยกระดับงานวิจัยสู่การรับมือน้ำท่วมเมืองหาดใหญ่ มุ่งสู่ต้นแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติของประเทศ 
วันนี้ (20 ก.ค.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางด้านการวิจัยร่วมกับภาคีเครือข่ายมากกว่า 30 หน่วยงาน ภายใต้โครงการ “Hat Yai Model Plus” เพื่อบูรณาการองค์ความรู้ งานวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม ยกระดับการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “นับถอยหลัง...สู่หาดใหญ่ที่พร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างยั่งยืน” ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

พิธีดังกล่าวได้รับเกียรติจาก นายจิรวัตร์ มณีโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ศาสตราจารย์ ดร.คมกฤต เล็กสกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) ดร.ยุพิน เลิศบุรุ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน นักวิจัย และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง


จากบทเรียนอุทกภัยที่ผ่านมาพบว่าการบริหารจัดการภัยพิบัติยังมีข้อจำกัดหลายด้าน ทั้งระบบเตือนภัย การเชื่อมโยงข้อมูล การสื่อสารระหว่างหน่วยงาน และการเตรียมความพร้อมของชุมชน จึงเป็นที่มาของการพัฒนา Hat Yai Model Plus ซึ่งมุ่งใช้วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับการบริหารจัดการอุทกภัยแบบบูรณาการ

โดยมี 4 โครงการวิจัยหลัก ขับเคลื่อน Hat Yai Model Plus ประกอบด้วย 1.โครงการระบบเตือนภัยน้ำท่วมล่วงหน้าแบบเรียลไทม์ด้วยการบูรณาการแบบจำลองคาดการณ์ปริมาณฝนเชิงพื้นที่ แบบจำลองอุทกวิทยา และปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำคลองอู่ตะเภา จังหวัดสงขลา
2.โครงการพัฒนาศูนย์กลางเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ
3.โครงการพัฒนารูปแบบศูนย์พักพิงอัจฉริยะ (Smart Shelter) เพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัย
4.โครงการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทาง Hat Yai Model Plus


โครงการทั้งหมดได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ซึ่งทำหน้าที่กำหนดทิศทางและสนับสนุนระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ผ่านทุนวิจัยจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


การลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ ภาควิชาการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานด้านทรัพยากรน้ำ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยงานด้านสาธารณสุข ภาคธุรกิจ ภาคอุตสาหกรรม และภาคประชาชน มากกว่า 30 หน่วยงาน ร่วมกันใช้ข้อมูลเดียวกัน วางแผนร่วมกัน พัฒนาระบบเตือนภัย แลกเปลี่ยนทรัพยากร และบูรณาการการทำงานทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบบริหารจัดการอุทกภัยที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน













ม.อ.ผนึกกำลัง 30 ภาคีเครือข่าย เปิดตัว “Hat Yai Model Plus” สร้างระบบรับมืออุทกภัย
ม.อ.ผนึกกำลัง 30 ภาคีเครือข่าย เปิดตัว “Hat Yai Model Plus” สร้างระบบรับมืออุทกภัย
ม.อ.ผนึกกำลัง 30 ภาคีเครือข่าย เปิดตัว “Hat Yai Model Plus” สร้างระบบรับมืออุทกภัย
ม.อ.ผนึกกำลัง 30 ภาคีเครือข่าย เปิดตัว “Hat Yai Model Plus” สร้างระบบรับมืออุทกภัย
ม.อ.ผนึกกำลัง 30 ภาคีเครือข่าย เปิดตัว “Hat Yai Model Plus” สร้างระบบรับมืออุทกภัย
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