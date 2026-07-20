ชวนเช็กอิน “ลานมิตรภาพ ต.รำแดง” เสน่ห์ทุ่งปอเทืองและสวนทานตะวัน บานสะพรั่งตลอดเดือน

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชวนเช็กอิน “ลานมิตรภาพ” ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา สัมผัสเสน่ห์ทุ่งปอเทืองและสวนทานตะวัน ที่กำลังผลิบานเหลืองอร่ามบานสะพรั่งตลอดทั้งเดือน
หากกำลังมองหาสถานที่พักผ่อนใกล้เมือง ท่ามกลางธรรมชาติและวิถีชุมชน ขอชวนมาเช็กอินที่ ลานมิตรภาพ ต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ซึ่งขณะนี้ ทุ่งปอเทืองและสวนดอกทานตะวัน กำลังผลิบานเหลืองอร่าม พร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนมาเก็บภาพความประทับใจได้ ตลอดทั้งเดือน
พื้นที่แห่งนี้เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของ กลุ่มอนุรักษ์คลองสทิงหม้อบ้านหนองโด ร่วมกับภาคีเครือข่ายในชุมชน ที่ช่วยกันพัฒนาพื้นที่จากจิตอาสา จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ของชุมชน พร้อมชมฝูงลูกปลากระบอกนับล้านตัวที่อาศัยอยู่ในคลองสทิงหม้อ และสัมผัสวิถีชีวิตของชาวรำแดงอย่างใกล้ชิด
ภายในงานยังมีการแสดงพิเศษจาก ทีมเพลงบอกของนักเรียนโรงเรียนวัดห้วยพุด สร้างสีสันและสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ท่ามกลางบรรยากาศอันอบอุ่นของคนในชุมชน
นายวีรพงษ์ สะโมทาน ประธานลานมิตรภาพ เปิดเผยว่า กลุ่มอนุรักษ์คลองสทิงหม้อเริ่มทำงานด้านการอนุรักษ์มาตั้งแต่กว่า 12 ปีที่ผ่านมา โดยเริ่มจากการปลูกป่าโกงกาง ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ อนุรักษ์สัตว์น้ำ ก่อนจะค่อย ๆ พัฒนาพื้นที่ด้วยแรงกายและแรงใจของคนในชุมชน ทั้งการปลูกปอเทือง ปลูกดอกทานตะวัน สร้างสะพานข้ามคลองสทิงหม้อ ทำบ้านปลา และจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ จนเกิดเป็น "ลานมิตรภาพ" พื้นที่แห่งความสุขที่ทุกคนช่วยกันสร้างโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นตัวเงิน แต่หวังให้เป็นพื้นที่พักผ่อนและเรียนรู้ของคนในชุมชนและนักท่องเที่ยว
“อยากให้ทุกคนลองมาเที่ยวลานมิตรภาพตำบลรำแดง ซึ่งคาดว่าดอกไม้จะมีให้ถ่ายรูปได้อีกอย่างน้อย 1 เดือน มาสัมผัสวิถีชุมชนคนรำแดงกันเยอะ ๆ” นายวีรพงษ์กล่าว
ด้าน ส.ต.ท.ไพโรจน์ ตาแก้ว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงาน (ชำนาญการพิเศษ) กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือของคนในชุมชนในการอนุรักษ์และพัฒนาคลองสทิงหม้อ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งท่องเที่ยว และสถานที่พักผ่อนของประชาชน ภายใต้แนวคิดการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นให้เกิดคุณค่า ควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ กิจกรรมยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้ให้ชุมชน สืบสานวัฒนธรรม และสร้างความรักความสามัคคีของคนในพื้นที่ ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งการทำบุญ การแสดงดนตรี และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน พร้อมชื่นชมกลุ่มอนุรักษ์คลองสทิงหม้อ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ที่ร่วมกันผลักดันให้ลานมิตรภาพกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอสิงหนคร
แวะมาเช็กอิน ถ่ายภาพกับทุ่งปอเทืองและสวนดอกทานตะวัน สัมผัสธรรมชาติ วิถีชุมชน และความอบอุ่นของคนรำแดง ได้ตลอดทั้งเดือน ที่ "ลานมิตรภาพ ตำบลรำแดง" อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา