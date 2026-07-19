สุดช้ำเจ้าของเรือถูกคนสติไม่สมประกอบขโมย จับคนนก่อเหตุได้แต่เรือจมกลางทะเล

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สุดช้ำ! เจ้าของเรือ ถูกคน สติไม่สมประกอบ ขโมยขับออกไปกลางทะเล ชาวประมง ตำรวจ ตามจับได้ แต่สุดท้ายพบน้ำเข้าเรือจนอัปปาง
จากกรณีโลกโซเชียลได้มีการเผยแพร่ภาพเหตุการณ์ระทึก หลังมีผู้ก่อเหตุขโมยเรือประมงของชาวบ้านที่จอดอยู่บริเวณตลาดชิงปลา พื้นที่หาดในยาง ตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ขับออกจากฝั่ง ท่ามกลางความแตกตื่นของชาวบ้าน โดยเบื้องต้นมีผู้เข้าใจว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
หลังเกิดเหตุ ชาวประมงในพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.สาคู นำเรือออกติดตามผู้ก่อเหตุกลางทะเลอย่างเร่งด่วน กระทั่งสามารถเข้าประชิดเรือประมงลำที่ถูกขโมยได้ และเจ้าควบคุมสถานการณ์ไว้ได้ ก่อนเข้าจับกุมผู้ก่อเหตุ ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ก่อเหตุไม่ใช่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติตามที่มีการเข้าใจในช่วงแรก แต่เป็นชายไทยซึ่งมีสติไม่ดีทราบชื่อนายปิยวัฒน์ อายุ 22ปี ชาวจ.ลำปาง
ภายหลังเจ้าหน้าที่ได้นำตัวชายไทยผู้ก่อเหตุกลับเข้าฝั่ง พร้อมควบคุมตัวไปสอบสวนที่ สภ.สาคู เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป.
อย่างไรก็ตามหลับจับกุมคนร้ายที่ก่อเหตุได้ ปรากฎเรือประมงที่ถูกขโมยมา ขณะเดียวกัน เรือประมงที่ถูกขโมยเกิดอับปางกลางทะเล เนื่องจาก น้ำเข้าเรือ เพราะผู้ก่อเหตุสตาร์ทเพียงเครื่องยนต์สำหรับขับเคลื่อนเรือ แต่ไม่ได้สตาร์ทเครื่องสูบน้ำ (เครื่องไล่น้ำ) ทำให้น้ำไหลเข้าเรืออย่างต่อเนื่องจนเรืออับปาง ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายให้กับเจ้าของเรือประมงเป็นอย่างมาก