โจรใต้เผากล้องวงจรปิดและตู้คอมบายเนอร์ที่เจาะไอร้อง 3 จุด

นราธิวาส - โจรใต้ก่อเหตุป่วนเผากล้องวงจรปิดและยิงตู้คอมบายเนอร์ซึ่งเป็นตู้รวบรวมกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ ในพื้นที่ที่ อ.เจาะไอร้อง จ.นราธฺวาส จำนวน 3 จุด
วันนี้ (19 ก.ค.) พล.ต.ต.ประยงค์ โคตรสาขา ผบก.ภ.จว.นราธิวาส พ.ต.อ.นรินทร์ ช่วยสุข ผกก.สภ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส, พ.อ.ปัญจพล ทรัพย์บวร ผบ.ฉก.ทพ.48 เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้และทำลายวัตถระเบิด นปพ.กองกำกับการตำรวจภูธร จ.นราธิวาส อี.โอ.ดี.อโณทัย เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน จ.นราธิวาส และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงชุดสุนัขสงครามดมกลิ่น ได้ร่วมดินทางไปตรวจสอบเหตุคนร้ายเผาและยิงตู้คอมบายเนอร์ ซึ่งเป็นตู้รวบรวมกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ จำนวน 3 จุด คือ ที่บริเวณเสาไฟฟ้า 3 แยกบ้านลูโบะเย๊าะ ม.7 ต.จวบ จำนวน 2 จุด และที่บริเวณเสาไฟฟ้าหน้าโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ม.8 ต.จวบ ทำให้กล้องวงจรปิดได้รับความเสียหาย เหตุเกิดเมื่อคืนวันที่ 18 ก.ค.69 ที่ผ่านมา
โดยจุดแรกเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบคือกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้ที่บริเวณเสาไฟฟ้า 3 แยกบ้านลูโบะเย๊าะ ม.7 ต.จวบ พบว่า กล้องจรปิดได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ จำนวน 1 ตัว โดยพบว่าที่บริเวณโคนเสาไฟฟ้ามีร่องรอยยางนอกของรถ จยย.ถูกเพลิงไหม้ร่วงหล่นมากองอยู่ที่พื้น และพบคราบเพลิงไหม้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าถูกเพลิงไหม้ดำเป็นตอตะโก พร้อมกับสายไฟฟ้าจำนวนหนึ่งที่ต่อกับวงจรปิดที่ได้รับความเสียหาย แถมยังมีลำไม้ไผ่ยาวประมาณ 3 เมตร ที่ด้านบนมีการใช้มีดฟันเป็นปากฉลามตกอยู่ 1 ลำ
ส่วนจุดที่ 2 บนเสาไฟฟ้าอีกต้นซึ่งห่างกันประมาณ 20 เมตร เจ้าหน้าที่พบตู้คอมบายเนอร์ ซึ่งเป็นตู้รวบรวมกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ มีร่องลอยถูกกระสุนปืนลูกซองยิงได้รับความเสียหาย 1 ตู้ โดยมีปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่ริมถนน จำนวน 4 ปลอก เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐาน
ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้เดินทางไปตรวจสอบจุดที่ 3 ซึ่งเป็นเสาไฟฟ้าหน้าโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา พบว่า คนร้ายใช้อาวุธปืนลูกซองยิงตู้คอมบายเนอร์ได้รับความเสียหาย 1 ตู้ โดยพบปลอกกระสุนปืนลูกซองตกอยู่บนถนนใกล้กับเสาไฟฟ้า จำนวน 1 ปลอก โดยจุดนี้กล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าต้นเดียวกัน คนร้ายไม่ได้ลอบวางเพลิงแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่จึงได้เก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ นำไปตรวจสอบทางกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อขยายผลไปสู่การจับกุมผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมาย
ด้าน พ.ต.อ.นรินทร์ ช่วยสุข ผกก.สภ.เจาะไอร้อง หลังเกิดเหตุในช่วงคืนที่ผ่านมา ได้สั่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บริเวณจุดเกิดเหตุทั้ง 3 จุด โดยรอบ เพื่อติดตามพฤติกรรมของกลุ่มคนร้าย โดยที่บริเวณ 3 แยกบ้านลูโบะเย๊าะ ม.7 ต.จวบ จากการตรวจสอบพบคนร้าย จำนวน 4 คน เป็นชายฉกรรจ์แต่งกายด้วยชุดสีดำ ใช้ผ้าปิดอำพรางใบหน้า เดินวนเวียนบนถนนที่ทางโค้งบริเวณ 3 แยก
โดย 1 ในกลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนลูกซองยิงตู้คอมบายเนอร์ได้รับความเสียหายก่อนที่จะลอบวางเพลิงกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้บนเสาไฟฟ้าฝั่งตรงกันข้ามด้วยการใช้ยางของ รถ จยย.ไปเกี่ยวหรือแขวนไว้กับลำไม้ไผ่ยาว ประมาณ 3 เมตร ก่อนที่จะจุดไฟ เมื่อไฟติดแล้วคนร้ายได้ใช้ลำไม้ไผ่ยื่นไปที่ตัวกล้องวงจรปิดเพื่อคล้องยางรถกับตัวกล้องวงจรปิด
เมื่อมั่นใจว่าสามารถวางเพลิงสำเร็จคนร้ายได้พากันเดินลัดเลาะข้ามทางรถไฟไปยังจุดที่ 2 ที่ติดตั้งวงจรปิดไว้บริเวณหน้าโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา ซึ่งอยู่คนละฟากถนนที่ขนานกับเส้นทางรถไฟ แล้วใช้อาวุธปืนลูกซองยิงใส่ตู้คอมบายเนอร์ ซึ่งเป็นตู้รวบรวมกระแสไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์จนได้รับความเสียหาย ก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะแยกย้ายกันขึ้น รถ จยย.ที่จอดไว้บริเวณใกล้กับจุดที่ 3 ขี่หลบหนีไป ซึ่งคาดว่าจะมุ่งหน้าขึ้นเทือกเขาบริเวณใกล้กับโรงเรียนสัมพันธ์วิทยา
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่า เป็นฝีมือการกระทำของสมาชิกแนวร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง ที่รับผิดชอบเคลื่อนไหวก่อเหตุร้ายในพื้นที่ อ.เจาะไอร้องและรอยต่อพื้นที่ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ที่เคยร่วมก่อคดีความมั่นคงในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอ มาแล้วหลายครั้ง