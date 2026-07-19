สาว นศ.ฝึกงานเปิดใจเล่าทั้งน้ำตา หลังถูกเชฟโรงแรมดังทำร้าย บังคับกินข้าวดิบ ย้ำไม่ใช่ครั้งแรก

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สาวนักศึกษาฝึกงาน เปิดใจทั้งน้ำตา หลังถูกเชฟโรงแรมดังในพื้นที่ป่าตอง ทำร้ายร่างกาย บังคับให้กินข้าวดิบ หลังได้รับมอบหมายให้หุงข้าวแต่ข้าวดิบ เผยไม่ใช่ครั้งแรกที่ถูกทำร้าย แต่อดทนมาตลอด ล่าสุดเข้าแจ้งความแล้ว
จากกรณึมีการแชร์คลิป กล้อง วงจรปิดในครัวของโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอกะทู้ ป่าตองจังหวัดภูเก็ต ซึ่งภาพ ของเชฟ ในครัว ใช้มือตบตีศรีษะ และสายทัพพีทุบตีที่บริเวณแขน หลังจากนั้นคลิปก็ได้หยุดไป
สำหรับคืบหน้าล่าสุดวันนี้ (19 กรกฎาคม 2569) นางสาวเอ (นามสมมติ) ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานผู้เสียหาย ได้เปิดใจเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งน้ำตา ว่า ตนเดินทางมาฝึกงานที่โรงแรมดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2569 โดยทางวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษามาฝึกงานทั้งหมด 4 คน แต่ละคนแยกย้ายไปตามแผนกที่เรียน ส่วนตนได้รับมอบหมายให้ฝึกงานในแผนกครัว ตามหลักสูตรการโรงแรม ซึ่งมีกำหนดฝึกงานนานถึง 8 เดือน
ผู้เสียหายเล่าว่า ก่อนเกิดเหตุ ตนเคยถูกเชฟคนดังกล่าวดุด่าและทำร้ายร่างกายด้วยการตบตีมาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่ได้รับบาดเจ็บรุนแรง จึงพยายามอดทนเพื่อให้การฝึกงานผ่านไปได้
กระทั่งเมื่อวานนี้ 18 ก.ค. หลังได้รับคำสั่งให้หุงข้าวตามปกติ แต่ข้าวเกิดสุกไม่ทั่วถึง เชฟได้สั่งให้ตนตักข้าวออก ซึ่ง้ป็นช่วงที่ตนกำลังทำงานอีกอย่างยังไม่เสร็จ เมื่อทำไม่ทันใจ เชฟก็เริ่มดุด่าด้วยถ้อยคำรุนแรง ก่อนเดินเข้ามาตบศีรษะ ใช้ตะหลิวตีเข้าที่แขนตามภาพจากกล้องวงจรปิด จากนั้นยังบังคับให้ตนนั่งกินข้าวดิบ พร้อมนั่งเฝ้าดูจนกว่าจะกินหมด สร้างทั้งความเจ็บปวดและความอับอายอย่างหนัก
ผู้เสียหาย ระบุว่า หลังเกิดเหตุ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR) ของโรงแรมอยู่ในเหตุการณ์ และเป็นผู้พาตนไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด ซึ่งสามารถบันทึกเหตุการณ์ได้ตั้งแต่ช่วงที่ถูกบังคับให้กินข้าวดิบ ไปจนถึงช่วงที่ถูกทำร้ายร่างกาย
หลังเกิดเหตุ ตนได้รีบแจ้งอาจารย์ประจำวิทยาลัยทันที ก่อนที่อาจารย์จะสั่งให้นักศึกษาทั้ง 4 คน เดินทางกลับจังหวัดนครศรีธรรมราช และเตรียมหาสถานที่ฝึกงานแห่งใหม่ให้ทั้งหมด เพื่อความปลอดภัย
ขณะนี้ตนยังมีอาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอด้านขวา และเจ็บบริเวณแขนที่ถูกตะหลิวตี โดยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลป่าตอง และมีใบรับรองแพทย์ยืนยันอาการบาดเจ็บ
วันนี้ (ๅ19 ก.ค. ) ตนพร้อมพี่ชายได้เข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรป่าตอง เพื่อดำเนินคดีกับเชฟผู้ก่อเหตุให้ถึงที่สุด โดยยืนยันว่าจะไม่ยอมความ
ด้าน นายแบงค์ พี่ชายของผู้เสียหาย เปิดเผยว่า หลังเกิดเหตุ น้องสาวมีสภาพจิตใจย่ำแย่อย่างมาก ไม่ยอมรับประทานอาหารมาตั้งแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันนี้ ตนเป็นห่วงอย่างมาก เพราะน้องต้องมาใช้ชีวิตฝึกงานไกลบ้าน อีกทั้งยังวิตกกังวลเรื่องการเรียน เรื่องเพื่อน และรู้สึกอับอายอย่างหนักที่ถูกลงโทษให้กินข้าวดิบและให้นั่งสำนึกผิดภายในห้องน้ำ
นอกจากนี้ น้องสาวยังมีอาการปวดศีรษะ ปวดต้นคอ และเจ็บแขนจากการถูกทำร้าย ซึ่งครอบครัวเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่อาจยอมรับได้ จึงตัดสินใจพาน้องเข้าแจ้งความเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกับเชฟผู้ก่อเหตุจนถึงที่สุด