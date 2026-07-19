ฉาว เชฟโรงแรมดังทำร้ายเด็กนักศึกษาฝึกงานในครัว

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ฉาว เชฟโรงแรมดังย่านป่าตอง โมโหเด็กฝึกงาน ทำงานไม่ถูกใจ ใช้มือตบหัว - ทัพพีทุบตีที่ร่างกาย ได้รับบาดเจ็บ
กระฉ่อนเมืองภูเก็ต หลังมีการแชร์คลิป กล้อง วงจรปิดในครัวของโรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่อำเภอกะทู้ ป่าตองจังหวัดภูเก็ต โดยคลิปดังกล่าวมีความยาวประมาณ 15 วินาที ซึ่งภาพ ของเชฟ ในครัว ที่เดินเข้าหาเด็กนักศึกษาฝึกงาน ซึ่งเด็กพยายามเดินหนี
แต่เชฟไม่ยอมเดินตามและใช้มือตบตีศรีษะ และสายทัพพีทุบตีที่บริเวณแขน หลังจากนั้นคลิปก็ได้หยุดไป
อย่างไรก็ตามหลังจากที่มีการแชร์คลิปดังกล่าวออกไปกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลเป็นอย่างมาก ถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมของคนของคนก่อเหตุ จี้ให้มีการตรวจสอบ และดำเนินการถึงที่สุดกับคนก่อเหตุ