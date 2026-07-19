นร. ดีใจสุดขีด ผู้ใจบุญติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้

กระบึ่ - นักเรียนโรงเรียนบ้านบกห้อง ดีใจสุดขีด หลังมีผู้ใจบุญติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดให้ แก้ปัญหาการขาดแคลน และ สารปนเปื้อนในน้ำดื่ม
เป็นภาพบรรยากาศแห่งความสุขและรอยยิ้มขึ้นที่โรงเรียนบ้านบกห้อง ม.7ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ หลังที่ทางผู้ใจบุญ ได้ร่วมกันจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบเครื่องกรองน้ำมาตรฐานให้กับทางโรงเรียนแล้วเสร็จเพื่อให้เด็กนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาได้มีน้ำดื่ม น้ำใช้ที่ถูกสุขอนามัย
นางสุจิตรา ลือสวัสดิ์ ผอ.โรงเรียนบ้านบกห้อง กล่าวแสดงความขอบคุณคณะผู้บริจาค โดยระบุว่า งบประมาณของโรงเรียนมีจำกัด การได้รับความช่วยเหลือจากผู้ใจบุญในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยยกระดับสุขอนามัยที่ดีของนักเรียนและบุคลากร แต่ยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของโรงเรียนได้อีกด้วย
ก่อนหน้านี้ ทางโรงเรียนต้องซื้อน้ำดื่มบรรจุถังมาแจกจ่ายให้กับนักเรียนได้บริโภค เนื่องจากระบบประปาหมู่บ้านที่ไม่ผ่านการกรองอย่างทั่วถึง เสี่ยงต่อการได้รับสารปนเปื้อนและส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ทางโรงเรียนขอขอบคุณผู้ใจบุญ นายแพทย์สมเกียรติ กิจธรรมเชษฐ์ หรือที่ชาวบ้านเรียกขานกันในนาม "หมอใจบุญศูนย์บาท"และร้านธี เทค เครื่องกรองน้ำ อ.เมืองกระบี่ รวมถึงผู้ใจบุญทุกท่านที่ร่วมบริจาค
ด้านน้องๆนักเรียน ของโรงเรียน กล่าวด้วยความดีใจ ว่าต่อไปนี้ไม่ต้องหิ้วขวดน้ำหนักๆ มาจากบ้านแล้ว และไม่ต้องกลัวว่าน้ำที่โรงเรียนจะไม่สะอาดหรือมีสารปนเปื้อนอีก ขอบคุณผู้ใหญ่ ใจดีทุกคนที่มอบสิ่งดีๆ ให้พวกหนูค่ะ