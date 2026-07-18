อบจ.นราธิวาส เปิดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2569 ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน พร้อมสืบสานอัตลักษณ์ท้องถิ่นทั้ง 13 อำเภอ

นายกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2569 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมกับมูลนิธิศูนย์ตาดีกานราธิวาส จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนตาดีกาได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาทักษะในหลากหลายด้าน พร้อมทั้งร่วมอนุรักษ์และสืบสานอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตของท้องถิ่น
โครงการตาดีกาสัมพันธ์เป็นกิจกรรมฯที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยมีการดำเนินการคัดเลือกตัวแทนตั้งแต่ระดับตำบล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และระดับ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนตาดีกาได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ ทั้งด้านวิชาการ การพูด การแสดงบนเวที การอ่านอัลกุรอาน กีฬา ตลอดจนการประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สะท้อนการมีส่วนร่วมของชุมชนและการธำรงรักษาอัตลักษณ์อันดีงามของพื้นที่
สำหรับการจัดกิจกรรมฯในปี 2569 นี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 -19 กรกฎาคม 2569
มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียน ครูผู้สอน เจ้าหน้าที่จากศูนย์ตาดีกา และชมรมตาดีกา
จากทุกอำเภอในจังหวัดนราธิวาส รวมประมาณ 5,800 คน มีกิจกรรมการแข่งขันและการประกวดรวม 4 ประเภท ได้แก่ การประกวดขบวนแห่ทางวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดภาคเวที การประกวดและแข่งขันภาควิชาการ และการแข่งขันภาคสนาม
ทั้งนี้ ผู้ชนะการประกวดและการแข่งขันในแต่ละประเภท จะได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดนราธิวาส เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันใน มหกรรมตาดีกาสัมพันธ์ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 27
ซึ่งในปีนี้มีจังหวัดปัตตานีเป็นเจ้าภาพ
อย่างไรก็ตามการจัดงานมหกรรมตาดีกาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาสทุกๆ ครั้งนั้นนับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการพัฒนาเยาวชนควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความสามัคคี และการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืน ตลอดจนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ประชาชนในพื้นที่ต่างให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเข้าร่วมแข่งขันทุ้งภาควิชาการ และภาคสนาม