อำเภอศรีบรรพต เดินหน้าเชิงรุก เปิดโครงการ "TO BE NUMBER ONE" เสริมภูมิคุ้มกันเยาวชน ต้านภัยยาเสพติด

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2569 ) นายปรารถ หลินมา นายอำเภอศรีบรรพต เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ อุทยานศิลปะหนานปลิว บ้านห้วยครก หมู่ที่ 4 ตำบลตะแพน อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสมโชค เอกหิรัณยราษฎร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน ในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับความสนใจอย่างดียิ่ง จากเยาวชน และประชาชนในชุมชนบ้านห้วยครก หมู่ที่ 4 ตำบลตะแพน นำโดยนายพิมล แก้วขุนทอง ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการรวมกว่า 80 คน สะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวและการให้ความสำคัญของชุมชนในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
นายสมโชค เอกหิรัณยราษฎร์ นายก อบต.ตะแพน กล่าวว่า “โครงการ TO BE NUMBER ONE ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนตำบลตะแพน มุ่งเน้นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ให้เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงพิษภัยของยาเสพติด โดยใช้กิจกรรมสร้างสรรค์เป็นสื่อกลางในการปลูกฝังค่านิยม เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด และส่งเสริมให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์”
ด้านนายปรารถ หลินมา นายอำเภอศรีบรรพต ได้กล่าวให้โอวาทและกล่าวเปิดโครงการ โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของกลุ่มเยาวชน “ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสำคัญของชาติที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โครงการในวันนี้เป็นโอกาสอันดีที่เยาวชนและคนในชุมชนจะได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้อง พร้อมที่จะนำไปปรับใช้ในการดูแลตนเอง ครอบครัว และช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับภาครัฐ เพื่อสร้างชุมชนที่เข้มแข็งและปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน”
กิจกรรมตลอดทั้งวันประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้ที่เข้มข้นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.เชิด ด้วงไพรี ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับยาเสพติด ประเภท รูปแบบการแพร่ระบาด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผลกระทบและพิษภัยของยาเสพติดต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อป “กลุ่มสัมพันธ์” (ระดมสมอง) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และค้นหาแนวทางป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันในระดับชุมชน
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตั้งใจและพลังสร้างสรรค์ของเยาวชน ซึ่งคาดว่าผลลัพธ์จากโครงการนี้จะช่วยสร้างเครือข่ายเยาวชน TO BE NUMBER ONE ที่เข้มแข็งในชุมชนบ้านห้วยครก หมู่4 ตำบลตะแพน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนไปสู่การเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของชาติต่อไป