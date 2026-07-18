ตร.ไซเบอร์บุกจับแฮกเกอร์โกงเว็บเติมเงินออนไลน์ เหิมเกริมเจาะระบบลบหมายจับตัวเอง

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตำรวจไซเบอร์บุกจับแฮกเกอร์โกงเว็บเติมเงินออนไลน์กลางเมืองภูเก็ต เหิมเกริมเจาะระบบลบหมายจับตัวเอง อึ้งจบแค่ ป.6 แต่เก่งคอม ค้นห้องเจอทั้งปืน-ยา
วันนี้ ( 18 ก.ค.69) พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท.สั่งการให้ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พร้อมด้วย พ.ต.อ.ฐาปกรณ์ หนุมาศ รอง ผบก.สอท.5 ร่วมกับ บก.สส.ภ.8 นำหมายค้นศาลจังหวัดภูเก็ตและหมายจับศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าจับกุมนายสหชาติ ช่วยบำรุง อายุ 26 ปี คาห้องพักย่าน ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองจ. ภูเก็ต พร้อมของกลาง ประกอบด้วย 1.ยาบ้า80 เม็ด อาวุธปืนพกสั้นกึ่งอัตโนมัติ .380 จำนวน 1 กระบอก แม็กกาซีน 1 อัน กระสุนปืน .380 จำนวน 64 นัด คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ 1 เครื่อง คอมพิวเตอร์แล็ปท็อป 1 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง ควบคุมตัวไปสอบสวนขยายผลที่ บก.สส.ภ.8 ก่อนนำตัวไปลงบันทึกประจำวันที่ สภ.เมืองภูเก็ต
ทั้งนี้สืบเนื่องจาก เมื่อช่วงเดือน มิ.ย.69 เว็บไซต์บนเป็นแพลตฟอร์มหนึ่งได้ให้บริการเติมเงินเกมออนไลน์และโทรศัพท์มือถือ ตรวจพบความผิดปกติในระบบ โดยมีคนร้ายลักลอบเจาะระบบรักษาความปลอดภัยเข้าไปสร้างบัญชีผู้ใช้งานปลอม อาศัยช่องโหว่ของระบบรับชำระเงิน ส่งคำสั่งลวงว่ามีการโอนเงินเข้ามาแล้ว เพื่อสร้างยอดเงินเครดิตปลอมเข้าบัญชีของตนเอง โดยไม่มีการชำระเงินจริง ก่อนจะนำเครดิตปลอมดังกล่าวไปทำรายการสั่งซื้อสินค้า ทำให้ระบบอัตโนมัติหักเงินต้นทุนของบริษัทไปจ่ายค่าสินค้าแทน เป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายจากการถูกขโมยรหัสบัตรเติมเงินเกมออนไลน์ และเกิดความเสียหายต่อระบบของเว็บไซต์มูลค่า 200,000 กว่าบาท ผู้ให้บริการเว็บไซต์แห่งหนึ่งจึงได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน บก.สอท.5
จากการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานทราบว่า ผู้ต้องหาคือ นายสหชาติ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ขออนุมัติหมายจับต่อศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสืบทราบว่าผู้ต้องหาได้หลบหนีมาซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบประวัติพบว่านายสหชาติ ยังมีประวัติหมายจับติดตัวในความผิดฐานปล้นทรัพย์ ฉ้อโกงประชาชน และ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์รวมทั้งสิ้น 5 หมายจับ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงใช้เครื่องมือพิเศษในการติดตามตัว จนทราบแน่ชัดว่าผู้ต้องหาอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งในตัวเมืองภูเก็ต เจ้าหน้าที่จึงได้นำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมตัว โดยระหว่างการเข้าจับกุมตัวนายสหชาติมีพฤติการณ์ต่อสู้ขัดขวาง แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถเข้าจับกุมตัวไว้ได้ในที่สุด ตรวจค้นภายในห้องพักพบอาวุธปืน ยาบ้าดังกล่าว
จากการสอบสวนนายสหชาติพบว่า จบการศึกษาเพียงชั้น ป.6 แต่กลับมีความรู้ความสามารถด้านระบบคอมพิวเตอร์ขั้นสูง โดยมีจุดเริ่มต้นจากการก่อเหตุปล้นทรัพย์ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช แล้วหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บริเวณชายแดนประเทศเมียนมา ระหว่างนั้นได้เกิดความคิดที่จะเจาะระบบของหน่วยงานรัฐ (สำนักงานตำรวจแห่งชาติ) เพื่อลบหมายจับของตนเอง จึงได้เริ่มศึกษาการแฮกข้อมูล โดยใช้โปรแกรมสนทนาปัญญาประดิษฐ์ (AI Chatbot) เป็นเสมือนอาจารย์ผู้ช่วยสอน เมื่อการเจาะระบบรัฐไม่สำเร็จ จึงเบนเข็มมาเจาะระบบเว็บไซต์ทั่วไปที่มีช่องโหว่ เช่น เว็บไซต์ให้บริการเติมเงินเกมออนไลน์ โดยได้พัฒนาและนำโปรแกรม AI ต่างๆ มาประสานการทำงานเข้าด้วยกัน พร้อมทั้งลงทุนอัพเกรดคอมพิวเตอร์ของตนเอง ภายหลังได้ย้ายมากบดานในพื้นที่ จ.ภูเก็ต เพื่อรับจ้างแฮกเว็บไซต์จนกระทั่งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้าจับกุมตัวได้ในที่สุด
เบื้องต้นแจ้งข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืนโดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยประการใดๆ หรือ รับของโจร, เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งระบบคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการ ป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน, เข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีมาตรการ ป้องกันการเข้าถึงโดยเฉพาะและมาตรการนั้นมิได้มีไว้สำหรับตน, ทำให้เสียหาย ทำลาย แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นโดยมิชอบ, กระทำด้วยประการใดโดยมิชอบ เพื่อให้การทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่นถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ และมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นลักษณะการกระทำเพื่อการค้า ก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน, เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต, มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต