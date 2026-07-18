คนร้ายยิงสองสามีภรรยาชาวปัตตานีได้รับบาดเจ็บพบประวัติเอี่ยวยาเสพติด 3 คดี

ปัตตานี - คนร้ายลอบยิงสองสามีภรรยาหน้าบ้านพักใน อ.ปะนาเระ ได้รับบาดเจ็บ พลเมืองดีช่วยนำส่งโรงพยาบาล ตรวจประวัติพบฝ่ายชายมีประวัติพัวพันคดียาเสพติด เพิ่งพ้นโทษมาไม่นาน
วานนี้ (17 ก.ค.) เวลา 21.40 น. ร้อยเวร สภ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี รับแจ้งจาก ผู้ใหญ่บ้านว่า มีเหตุคนร้ายลอบยิงชาวบ้านหน้าบ้านพักได้รับบาดเจ็บ 2 ราย พลเมืองดีได้ช่วยนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จยุพราชสายบุรี เหตุเกิดในพื้นที่บ้านท่าสู หมู่ 3 ต.บ้านน้ำบ่อ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
ทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บภายหลัง คือ นายมะอูเซ็ง สามี อายุ 59 ปี ถูกยิงบริเวณขาและสะโพก และ น.ส.สรีป๊ะ ภรรยา อายุ 44 ปี ถูกยิงที่บริเวณแผ่นหลัง จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า นายมะอูเซ็งมีประวัติพัวพันกับคดียาเสพติดในพื้นที่ สภ.ปะนาเระถึง 3 คดี ซึ่งล่าสุดเพิ่งพ้นโทษมาเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ส่วนสาเหตุการลอบยิงในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง