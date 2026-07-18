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สมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้ เดินหน้าปั้นภาคใต้สู่ศูนย์กลางมวยไทย ดัน Soft Power กระตุ้นท่องเที่ยว ปั้นเยาวชนสู่เวทีโลก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต  –สมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้ เดินหน้าผลักดันมวยไทยภาคใต้สู่มาตรฐานสากล พร้อมใช้มวยไทยเป็น Soft Power สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ควบคู่กับการพัฒนาเยาวชนให้ก้าวสู่เวทีการแข่งขันระดับนานาชาติ


วันนี้ (18 ก.ค.) ที่โรงแรมตูร์เดอร์ จังหวัดภูเก็ต นายสมบัติ สิงฆาฬะ หรือ “หมอเบสกมลา” นายกสมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้ ครั้งแรก ภายหลังการจดทะเบียนจัดตั้งสมาพันธ์อย่างเป็นทางการ โดยมีนายณฐกร แย้มรุ่งเรือง นายบำรุง รุ่งเรือง นายอัลเลียตส์ บือแนดามา นายธีรศักดิ์ ลไมหมาด นายต่วนรุสลาม ลอจิ นายชาญศึก ขาวนิ่ม นายปริญญา ละอาด รองนายกสมาพันธ์ฯ พร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง


นายสมบัติ กล่าวว่า สมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนามวยไทยอาชีพในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล รวมทั้งเป็นศูนย์กลางประสานความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการมวยไทยอาชีพ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรด้านกีฬา เพื่อยกระดับการบริหารจัดการแข่งขัน การพัฒนาบุคลากร และสร้างมาตรฐานให้กับวงการมวยไทยอย่างเป็นระบบ


นอกจากนี้ สมาพันธ์ยังมุ่งยกระดับศักยภาพของนักมวย ครูมวย ค่ายมวย ผู้ตัดสิน ผู้จัดการแข่งขัน และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ พร้อมผลักดันการแข่งขันที่มีมาตรฐาน โปร่งใส ยุติธรรม และคำนึงถึงความปลอดภัยของนักกีฬา ควบคู่กับการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะมวยไทย ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติให้ก้าวไกลสู่เวทีโลก


นายสมบัติกล่าวว่า อีกหนึ่งเป้าหมายสำคัญ คือการเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้าสู่วงการมวยไทยมากขึ้น เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนสามารถก้าวสู่การแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยสมาพันธ์จะร่วมกับทุกภาคส่วนในการสร้างระบบพัฒนาเยาวชนอย่างจริงจัง


ส่วนการผลักดันมวยไทยในฐานะ Soft Power ของประเทศนั้น นายสมบัติ ระบุว่า มวยไทยได้รับความนิยมจากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างต่อเนื่อง จึงมีศักยภาพในการสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว โดยในอนาคตสมาพันธ์มีแผนผลักดันการจัดการแข่งขันมวยไทยทั้งในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและผู้ชื่นชอบกีฬามวยไทยจากทั่วโลกให้เดินทางมายังประเทศไทยและภาคใต้เพิ่มมากขึ้น


สำหรับนายสมบัติ สิงฆาฬะ หรือ “หมอเบสกมลา” ถือว่าเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการมวยไทยมายาวนานกว่า 20 ปี เริ่มต้นจากการเป็นโฆษกสนามมวยสะพานหิน จังหวัดภูเก็ต ก่อนก้าวสู่การเป็นแพทย์สนามมวย และหลังเหตุการณ์สึนามิได้ผันตัวมาเป็นโปรโมเตอร์มวยไทย รวมถึงเจ้าของค่ายมวย “หมอเบสกมลา”


ปัจจุบันยังดำรงตำแหน่งสำคัญหลายด้านในวงการมวยไทย อาทิ ประธานชมรมมวยไทยสมัครเล่นจังหวัดภูเก็ต นายสนามมวยบางลา หาดป่าตอง โปรโมเตอร์สถาบันมวยไทยโลก (WMC) หัวหน้าค่ายมวยหมอเบสกมลา ผู้บริหารสนามมวยบางลา และผู้บริหารค่ายมวยภูเก็ตฉลองมวยไทย MMA









สมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้ เดินหน้าปั้นภาคใต้สู่ศูนย์กลางมวยไทย ดัน Soft Power กระตุ้นท่องเที่ยว ปั้นเยาวชนสู่เวทีโลก
สมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้ เดินหน้าปั้นภาคใต้สู่ศูนย์กลางมวยไทย ดัน Soft Power กระตุ้นท่องเที่ยว ปั้นเยาวชนสู่เวทีโลก
สมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้ เดินหน้าปั้นภาคใต้สู่ศูนย์กลางมวยไทย ดัน Soft Power กระตุ้นท่องเที่ยว ปั้นเยาวชนสู่เวทีโลก
สมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้ เดินหน้าปั้นภาคใต้สู่ศูนย์กลางมวยไทย ดัน Soft Power กระตุ้นท่องเที่ยว ปั้นเยาวชนสู่เวทีโลก
สมาพันธ์มวยไทยอาชีพภาคใต้ เดินหน้าปั้นภาคใต้สู่ศูนย์กลางมวยไทย ดัน Soft Power กระตุ้นท่องเที่ยว ปั้นเยาวชนสู่เวทีโลก
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