รวบโจ๋วัย 19 ปี ซิ่งเก๋งไม่ติดป้ายท้ายขนยาบ้า 2 ล้านเม็ด หนีตำรวจทางหลวง แต่ไปไม่รอด ถูกรวบพร้อมของกลาง

สุราษฎร์ธานี – ตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ฯ จับพ่อค้ายาเสพติดวัย 19 ปี ซิ่งเก๋งไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน รับจ้างขนยาบ้า 2 ล้านเม็ด จากรถบรรทุกบนถนนเซ้าท์เทิรน์ไปส่งในตัวเมืองสุราษฎร์ฯ แต่ไม่รอด ถูกรวบได้พร้อมของกลาง
เมื่อเวลา 11.00 น.วันนี้ (18ก.ค.69) ที่สำนักงานตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานี (ส.ทล.กก.2) นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันแถลงข่าวจับกุม นายสิริราช (สงวนนามสกุล ) อายุ 19 ปี พร้อมยาบ้าจำนวน 2 ล้านเม็ด
พ.ต.ท.ปริญญา รักษาแก้ว สารวัตรใหญ่ตำรวจทางหลวงสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 2569 เวลาประมาณบ่ายโมงเศษ ขณะที่รถวิทยุตรวจการณ์ตำรวจทางหลวง 2504 กำลังขับรถออกตรวจ ดูแลความปลอดภัยบนถนนสายเอเชีย 41 ช่วง อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎร์ธานี มีรถยนต์เก๋ง ฮอนด้า แอคคอร์ด สีขาว ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลัง ขับแซงขวาขึ้นมา เจ้าหน้าที่จึงเปิดไซเรนเรียกให้จอดเพื่อตรวจสอบตามปกติ ทันทีที่เจ้าหน้าที่ ส่งสัญญาณให้หยุดรถ ปรากฏว่ารถคันขับดังกล่าวเพิ่มความเร็วในการขับขี่ เพื่อหลบหนีการเรียกตรวจของเจ้าหน้าที่
เมื่อคนขับขับรถหลบหนีมาถึง บริเวณริมถนน ทล.4177 ม.2 ต.ท่าสะท้อน อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานีและ เป็นระยะทางกว่า 20 กิโลเมตร คนขับรถเก๋งคันดังกล่าวได้หยุดรถ (น้ำมันหมด) และลงจากรถวิ่งหลบหนีไป เจ้าหน้าที่วิ่งไล่กวดติดตามจนสามารถจับกุมตัวได้ ขณะหลบซ่อนในป่าละเหมาะข้างทาง ทราบชื่อว่า นายสิริราชฯ นำตัวมาตรวจค้นภายในรถ เมื่อเปิดฝาท้ายกระโปรงรถ พบกระสอบหุ้มถุงพลาสติกสีดำจำนวน 2 กระสอบ และภายในห้องโดยสารรถ พบกระสอบหุ้มถุงพลาสติกสีดำ จำนวน 3 กระสอบ
สอบถาม นายสิริราชฯ ให้การว่าภายในกระสอบคือยาเสพติด (ยาบ้า) เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้นำตัว นายสิริราชฯ พร้อมของกลางมาตรวจนับและตรวจสอบโดยละเอียดปรากฏว่าเป็นยาบ้าจำนวน 2 ล้านเม็ด จึงได้นำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง นำส่งพนักงานสอบสวน กองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปราม เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
จาการสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ตนเองรับค่าจ้างขนของในราคา 50,000 บาท โดยขับรถเก๋งรับของกลางทั้งหมดจากรถบรรทุกบนถนนเซาท์เทิร์น หรือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 44 แล้วขับรถกลับเพื่อจะนำของกลางทั้งหมดมาส่งต่อในตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ส่วนเรื่องอื่นไม่รู้รายละเอียด
สำหรับทางหลวงสุราษฎร์ฯ มีผลงานการจับกุมยาเสพติดล็อตใหญ่ๆในห้วงตั้งแต่ต้นปี 2569 ที่ผ่านมา ประกอบด้วยวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 ผู้ต้องหา 2 ราย ยาบ้าจำนวน 299,005 เม็ดวันที่ 6 มิถุนายน 2569 ผู้ต้องหา 2 ราย ยาบ้าจำนวน 1,373,800 เม็ด ยาไอซ์ 30 กิโลกรัม วันที่ 22 มิถุนายน 2569 ผู้ต้องหา 2 ราย ยาบ้าจำนวน 2,984,000 เม็ด วันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ผู้ต้องหา ราย ยาบ้าจำนวน 2,000,000 เม็ด รวมจำนวนยาเสพติด ยาบ้า 6,651,805 ยาไอซ์ 30 กิโลกรัม
ร.ต.ท.อาภร เสนาพิทักษ์กุล หนึ่งในชุดจับกุมเปิดเผยว่า การจับกุมครั้งนี้ไม่ได้ตั้งด่านหรือมีการแจ้งเบาะแส เนื่องจากรถไม่ติดแผ่นป้ายท้ายจึงเรียกเพื่อออกใบสั่ง แต่คนขับกลัวขับรถหลบหนีจึงไล่ติดตามและไม่คิดว่าจะเจอยาบ้ามากขนาดนี้