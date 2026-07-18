มาตามคำท้า! สองป้าชาวพัทลุงแจ้งความทัวร์ทิพย์โอนเงินค่าเดินทางไปกราบพระบรมศพแต่โดนเท

พัทลุง - สองป้าแจ้งความทัวร์ทิพย์ หวังไปกราบพระศพ 2 พระองค์ โอนเงินเดินทางแล้วคนละ 1,500 บาท ถูกเลื่อนหลายครั้งอ้างคิวไม่ว่าง สุดท้ายไม่ได้ไป ขอเงินคืนไม่ยอมคืน ท้าให้แจ้งความ
วันนี้ (18 ก.ค.) นางสุดใจ ผลจันทร์ อายุ 72 ปี และนางอารีย์วรรณ แซ่โคว้ อายุ 69 ปี สองชาวบ้านในเขตเทศบาลเมืองพัทลุง ได้เข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เมืองพัทลุง หลังจากตั้งใจจะไปกราบพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง แต่หลังจากจ่ายเงินค่าเดินทางคนละ 1,500 บาทให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวรายหนึ่งในพื้นที่ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง กลับไม่ได้เดินทางไปอย่างที่ตั้งใจไว้
ท้ังสองเปิดเผยว่า ผู้ประกอบการท่องเที่ยวพยายามบ่ายเบี่ยงว่า คิวไม่ว่าง เลื่อนมา 3-4 ครั้ง จนกระทั่งติดต่อไปรอบสุดท้ายเพื่อจะขอเงินคืน แต่ผู้ประกอบการบ่ายเบื่ยงไม่ยอมคืนเงิน อ้างสารพัด พร้อมท้าว่า หากจะเอาเงินคืนให้ไปแจ้งความ ทำให้ทั้งสองสุดทนจึงเข้าแจ้งความดังกล่าว
นางสุดใจ กล่าวว่า ตั้งใจจะเดินทางไปร่วมกราบกระบรมศพพระพันปีหลวงและพระเจ้าลูกเธอสักครั้งหนึ่งในชีวิต เพื่อน้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน แต่จะเดินทางไปเองก็ไม่สะดวก เพื่อนจึงแนะนำว่า มีกรุ๊ปทัวร์เดินทางไปกราบพระบรมศพ จึงได้ติดต่อไป นัดวันกันเสร็จจ่ายเงินค่าเดินทางไปเป็นที่เรียบร้อย แต่พอถึงวันเดินทางจริงกลับไม่ได้ไป โทรไปถามเขาเลื่อนวันเดินทาง และนัดวันเดินทางใหม่ มาแล้ว 3-4 รอบ แต่ก็ไม่ได้ไป จนกระทั่งโทรฯ ขอเงินค่าเดินทางคืนแต่กลับไม่ได้คืน จึงเดินทางมาแจ้งความดังกล่าววเนื่องจากได้ข่าวมาจากกลุ่มเพื่อนว่าผู้จัดกรุ๊ปทัวร์รายนี้เคยหลอกลูกทัวร์มาแล้วหลายครั้ง แต่ไม่มีใครกล้าแจ้งความ และอยากย้อนถามอีกว่าทัวร์ดังกล่าวมีใบขออนุญาตหรือไม่
ด้านนางอารีย์วรรณ กล่าวว่า แม้เงินจำนวนไม่มาก แต่ในชีวิตครั้งหนึ่งอยากไปร่วมกราบพระบรมศพของพระองค์ท่าน ในฐานะพสกนิกรชาวไทย แต่กลับไม่ได้เดินทาง