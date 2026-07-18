ภูเก็ตคุมเข้มร้านกัญชาผิดกฎหมาย บุกจับ 4 ร้านกลางเมือง ยึดของกลางมูลค่าเกือบ 3 ล้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ภูเก็ตคุมเข้มร้านกัญชา ส่งชุดปฎิบัติการพิเศษลงพื้นที่กวาดล้างร้านกัญชาผิดกฎหมายจ จับ 4 ร้านกลางเมืองภูเก็ต พร้อมยึดของกลางมูลค่าเกือบ 3 ล้านบาท ดำเนินคดีตามกฎหมาย
จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าจัดระเบียบสังคมอย่างต่อเนื่อง นโยบายมหาดไทย 9 ข้อ เน้นการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ประชาชน ภายใต้สโลแกน "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข พิทักษ์สันติราษฎร์ พิฆาตยาเสพติด พิชิตอันธพาล" โดยเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 ภายใต้การอำนวยการของ นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ชุดปฏิบัติการ ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต ร่วมกับ ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต และ กองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต ร่วมกันบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบและจับกุมร้านจำหน่ายกัญชาผิดกฎหมายในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ต จำนวน 4 ร้าน ประกอบด้วย
ร้านเดอะ ชิล สปอท (The Chill Spot) ต.ตลาดเหนือ จับกุมชายไทย อายุ 26 ปี พร้อมของกลาง 56 รายการ (ดอกกัญชาแห้ง 1,112.8 กรัม, พันลำ 139 มวน) แจ้งข้อหาจำหน่ายสมุนไพรควบคุม (ดอกกัญชา) โดยไม่ได้รับอนุญาต
ร้านเดอะ ชิล สปอท (The Chill Spot) ต.ตลาดเหนือ (เคสต่อเนื่อง)จับกุมชายชาวเมียนมา อายุ 29 ปี แจ้งข้อหา: เป็นคนต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิจะทำได้
ร้าน Exotic weed store ต.ตลาดเหนือ จับกุมชายไทย อายุ 26 ปี พร้อมของกลาง ดอกกัญชาแห้ง 400.89 กรัม พันลำ 23 มวน, เครื่องชั่งดิจิตอล และวัตถุต้องสงสัยคล้ายเห็ดเคา 1 ถุง แจ้งข้อหา: จำหน่ายหรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ
ร้านทรีฮิลล์ ต.ตลาดเหนือจับกุมหญิงไทย อายุ 42 ปี พร้อมของกลาง ดอกกัญชาแห้ง 1,531.57 กรัม, พันลำ 49 มวน แจ้งข้อหา: จำหน่ายสมุนไพรควบคุม (ดอกกัญชา) ซึ่งถูกตัดต่อไม่มีใบอนุญาตฯ
และ ร้านร็อค เร็กเก้ บาร์ ต.ตลาดใหญ่ จับกุมชายไทย อายุ 25 ปี พร้อมของกลาง 155 รายการ (ดอกกัญชาแห้ง 3,110.3 กรัม หรือประมาณ 3.11 กิโลกรัม, พันลำและผลิตภัณฑ์กัญชาแปรรูป 426 ชิ้น/ซอง) แจ้งข้อหา: เป็นผู้รับใบอนุญาตแต่ไม่ประมวลกิจกรรมตามใบอนุญาตฯ
เจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนในพื้นที่เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด และหลังจากนี้อำเภอเมืองภูเก็ตจะเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบร้านค้าที่ได้รับใบอนุญาต ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด