อนุไซเบอร์ ในกมธ. ทหาร วุฒิสภา หารือ มจพ. ชูศักยภาพงานวิจัยเทคโนโลยีอวกาศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มุ่งเป้าไทยพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

นายไชยยงค์ มณีรุ่งสกุล โฆษกคณะกรรมาธิการและประธานคณะอนุกรรมาธิการ พร้อมด้วยอนุกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการกิจการทางทหารด้านไซเบอร์ เทคโนโลยี อาวุธยุทโธปกรณ์ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในคณะกรรมาธิการการทหารและความมั่นคงของรัฐ วุฒิสภา เดินทางไปเยี่ยมชมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและอุปสรรคในการพัฒนานวัตกรรมโดยฝีมือคนไทย เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในสภาวการณ์โลกปัจจุบัน
ที่ผ่านมาประเทศไทยมักต้องพึ่งพาอาวุธยุทโธปกรณ์ที่นำเข้าจากต่างประเทศมาเป็นเวลานาน แต่จากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ทั่วโลก เป็นปัจจัยกระตุ้นให้ทั้งกองทัพและรัฐบาลต้องตื่นตัวในการพัฒนาด้านความมั่นคง โดยเฉพาะในด้านเทคโนโลยีอวกาศ ดาวเทียม และอาวุธยุทโธปกรณ์ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถพึ่งพาตนเองได้มากขึ้น
คณะเดินทางได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือที่ครอบคลุมตั้งแต่เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (EV) ไปจนถึงความสำเร็จระดับโลกด้านหุ่นยนต์กู้ภัยและหุ่นยนต์เพื่อความมั่นคงที่ใช้ในภารกิจเสี่ยงอันตราย
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งศูนย์วิจัยเทคโนโลยีเรดาร์ที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่ง
เพื่อใช้ตรวจจับโดรนและวัตถุระเบิด พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิศวกรรมป้องกันประเทศ เพื่อลดการนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างชาติ ตลอดจนยังส่งเสริมการออกแบบและผลิตเซมิคอนดักเตอร์ หรือชิปประมวลผลที่เป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่
สุดท้ายคือความสำเร็จในการสร้างและส่งดาวเทียมขนาดเล็ก KNACKSAT-2 ขึ้นสู่อวกาศด้วยฝีมือของนักศึกษาและนักวิจัยไทย เพื่อพิสูจน์ศักยภาพในการพึ่งพาตนเองด้านเทคโนโลยีอวกาศอย่างยั่งยืน
ประธานคณะอนุกรรมาธิการเน้นย้ำความสำคัญของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมของไทย ควบคู่กับการผลักดันการแก้ไขข้อจำกัดด้านกฎหมายและอุปสรรคการวิจัยเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ข้อมูลและข้อเสนอจากการหารือจะนำไปประกอบการพิจารณา จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติตามบทบาทและอำนาจของฝ่ายนิติบัญญัติ