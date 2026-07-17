ส.ว.พบประชาชนลุยพื้นที่พรหมคีรีรับฟังชาวสวนเร่งแก้ปัญหาราคาผลไม้

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2569 คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน กลุ่มภาคใต้ (ตอนบน) นำโดย พลเอก เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการโครงการ สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชน พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ หนูนวล ประธานกรรมการ และคณะสมาชิกวุฒิสภา เดินทางลงพื้นที่ไปยังศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
การลงพื้นที่ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังเรื่องร้องเรียนและความเดือดร้อนจาก กลุ่มตัวแทนประธานแปลงใหญ่ ประธานกลุ่มรวบรวมมังคุด กลุ่มล้งของจังหวัดนครศรีธรรมราช ตัวแทนเกษตรกรจากทุกอำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราช และประชาชนในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี โดยเฉพาะประเด็นวิกฤตด้านการบริหารจัดการไม้ผล ซึ่งเป็นรายได้หลักของเกษตรกร ไม่ว่าจะเป็นมาตรการควบคุมคุณภาพผลไม้เพื่อการส่งออก และแนวทางการกระจายผลผลิตเพื่อรองรับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ โดยมี นายวิทยา เขียวรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช นางสาวกษิญา ลิ้มตระกูล นายอำเภอพรหมคีรี และผู้แทนส่วนท้องถิ่นและท้องที่ ร่วมลงพื้นที่พบปะประชาชนในครั้งนี้ด้วย
ทั้งนี้ คณะสมาชิกวุฒิสภาจะนำประเด็นที่ประชาชนในพื้นที่ได้นำเสนอ เข้าสู่กระบวนการแก้ไขตามกลไกของวุฒิสภาต่อไป