บุกจับ 2 ร้านกัญชาในภูเก็ต ให้เมียนมาขาย ยึดของกลางกว่า 5 แสน ลุยถึงบอสใหญ่

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - ตม.6 บุกตรวจร้านขายกัญชา 2 แห่ง บริเวณหาดกะตะ จ.ภูเก็ต พบชาวเมียนมา ขายสินค้าและให้บริการภายในร้าน ยึดของกลางกว่า 40 รายการ มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมขยายผลถึงผู้บงการ
ปฏิบัติการครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของ พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) และผู้บังคับบัญชา ที่สั่งการให้เร่งปราบปรามชาวต่างชาติที่ลักลอบทำงานผิดกฎหมาย รวมถึงการใช้คนไทยถือครองธุรกิจแทน (นอมินี)
ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ต.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 6 (ผบก.ตม.6) และคณะผู้บังคับบัญชา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.อ.วุฒิภัทร นภาโชติ ผู้กำกับการสืบสวน บก.ตม.6 สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ หลังได้รับเบาะแสว่าร้านกัญชาในเครือบริษัทแห่งหนึ่งนำชาวต่างชาติมาทำหน้าที่ขายสินค้าโดยไม่มีใบอนุญาต
จนกระทั่งเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. วันที่ 16 กรกฎาคม 2569 เจ้าหน้าที่ กก.สส.บก.ตม.6 พร้อมกำลัง เข้าตรวจสอบร้านกัญชา 2 จุด ในพื้นที่หาดกะตะ พบชายไทย 1 ราย และชาวเมียนมา 1 ราย โดยชาวเมียนมาทำหน้าที่ขายกัญชาและดูแลลูกค้าภายในร้าน
จากการตรวจสอบพบการกระทำความผิดในหลายข้อหา ได้แก่ ทำงานผิดนายจ้าง, ทำงานนอกเหนือสิทธิที่ได้รับอนุญาต และจำหน่ายสินค้าที่ไม่แสดงฉลากตามกฎหมาย พร้อมตรวจยึดของกลางที่เกี่ยวข้องกว่า 40 รายการ มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีและตรวจพิสูจน์ พร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมตามกฎหมาย
เจ้าหน้าที่เตรียมขยายผลไปยังผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการตัวจริง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินี รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบความถูกต้องของใบอนุญาตประกอบกิจการและใบอนุญาตจำหน่ายกัญชาของร้านทั้งสองแห่งอย่างละเอียดต่อไป