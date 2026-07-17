ชาวบ้านโอดไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ชี้กฎเกณฑ์เยอะบางคนยากจนจริงแต่ไม่ผ่าน

ยะลา - ชาวบ้านเบตง จ.ยะลา แห่ตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ บางรายโอดไม่ได้รับสิทธิ์ชี้กฎเกณฑ์และขั้นตอนเยอะทำให้เข้าไม่ถึงสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ
วันนี้ (17 ก.ค.) ที่หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาเบตง มีชาวบ้านจำนวนมากโดยเฉพาะผู้สูงอายุเดินทางมารอคิวเพื่อฟังผลประกาศการยื่นรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จากปากเจ้าหน้าที่โดยตรงเพื่อเป็นการยืนยัน โดยชาวบ้านส่วนใหญ่ที่มารอฟังผลการประกาศผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นต่างได้รับสิทธิ์กันเสียเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์นั้นต่างก็ดีใจและรู้สึกขอบคุณรัฐบาลที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เพราะรู้สึกกังวลกลัวว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ ซึ่งก็ขอขอบคุณรัฐบาลเพราะเงินที่ได้มาผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นจะนำไปเสียค่าไฟ ค่าน้ำ และนำไปซื้อของกินของใช้ในครัวเรือน แต่ก็ยังมีประชาชนบางคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
นายมนตรีชัย หอมชื่น อายุ 65 ปี ที่ไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บอกว่า วันนี้มายื่นเป็นครั้งแรก เพราะที่ผ่านมาไม่ได้ยื่นสิทธิ์ วันนี้นำหลักฐานมายื่นให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร จากการตรวจสอบสิทธิ์ เจ้าหน้าที่บอกว่าตนเองมีรถยนต์ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งรถคันที่ว่าเป็นรถยนต์เก่าคันเดียว ซึ่งได้ขายเป็นซากรถไปแล้วกว่า 20 ปี จากการตรวจสอบเกณฑ์พบว่าตนเองยังมีชื่อครองครองรถยนต์อยู่ทำให้ไม่ได้สิทธิ์ ซึ่งตนต้องไปแจ้งเรื่องที่ขนส่งก่อนเพื่อแจ้งขายไปแล้วและกลับมายืนยันสิทธิ์ใหม่ก่อนวันที่ 31 กรกฎาคมนี้
นายมนตรีชัย ยังบอกอีกว่า การทบทวนสิทธิ์ในรอบนี้โดยเฉพาะผู้สูงอายุไม่น่าจะตั้งกฎเกณฑ์ให้มากและขั้นตอนเยอะ ตนคิดว่าผู้สูงอายุควรที่จะได้สิทธิ์ไปเลยเพราะบางคนมีที่มีนาแต่ฐานะยากจนไม่ได้ร่ำรวยก็ไม่ได้รับสิทธิ์ ซึ่งกฎเกณฑ์ดังกล่าวนั้นทำให้คนจนนั้นเข้าไม่ถึงสิทธิ์ที่ควรจะได้รับ เพราะก่อนหน้านี้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ได้เข้ามาสำรวจคนในหมู่บ้านและรู้ว่าตนเองนั้นจนหาเช้ากินค่ำ ไม่มีสวน ไม่มีอะไร และทางกำนันผู้ใหญ่บ้านได้รับรองแล้วว่ามีฐานะยากจนจริง แต่กลับไม่ได้สิทธิ์เพียงเพราะตรวจพบการมีรถยนต์ ยังไงเสียตนเองจะกลับมายื่นใหม่อีกครั้ง