ส.โรงแรมไทยภาคใต้ จัดงาน "Andaman Techspace 2026" ตอกย้ำบทบาทเทคโนโลยีและความยั่งยืนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโรงแรมไทย

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ จัดงาน "Andaman Techspace 2026" ที่ภูเก็ต ในรูปแบบ “Carbon Neutral Event” เต็มรูปแบบ ตอกย้ำบทบาทเทคโนโลยีและความยั่งยืนในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมโรงแรมไทย
วันนี้ (17 ก.ค.69) สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ (Thai Hotels Association – Southern Chapter) ร่วมกับ สมาคมโรงแรมไทย (Thai Hotels Association) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) และ CarbonMICE จัดงาน "Thailand Techspace 2026" ภายใต้ชื่องาน "Andaman Techspace 2026: Innovation & Hospitality Expo" โดยมี นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวรายงานการจัดงาน และได้รับเกียรติจาก นายนายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้ประกอบการโรงแรม เข้าร่วม ณ Angsana Convention and Exhibition Space (ACES) โรงแรม Angsana Laguna Phuket
นางสาววิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบ Carbon Neutral Event อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยกระบวนการที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ตั้งแต่การจัดเตรียมงาน การจัดการของเสีย ไปจนถึงการคำนวณและชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ สะท้อนความมุ่งมั่นของภาคการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโรงแรมไทยในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
Andaman Techspace 2026 คือ เวทีที่รวบรวมผู้ประกอบการโรงแรม ผู้บริหารระดับสูง และผู้ให้บริการเทคโนโลยีชั้นนำ มาแลกเปลี่ยนมุมมองและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ ไม่เพียงช่วยยกระดับมาตรฐานการให้บริการ แต่ยังเป็นการวางรากฐานให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
ไฮไลท์สำคัญของงาน ได้แก่ Panel Discussions 5 เวที: ครอบคลุมหัวข้อสำคัญ ตั้งแต่ "อนาคตและการเปลี่ยนแปลงสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของจังหวัดภูเก็ต", "From Phuket to the World: Building a purpose-driven hospitality brand for the future", "Power of Global Distribution to drive volume amid Crisis", "Beyond Occupancy: Unlocking Profitability and Asset Value in Resort Properties" และ "Decoding Phuket Hospitality: Data, Investment, and the Next Wave of Growth"
ผู้ร่วมเสวนาชั้นนำ: อาทิ Mr. Ho Kwon Ping, Mr. Bill Barnett, Mr. Christian Pucher, Mr. Daryn Hudson, คุณภูมิกิตติ์ รักแต่งาม, คุณวิชุพรรณ ภูเก้าล้วน ศรีสัญญา, คุณนันทิดา อติเศรษฐ์, คุณพราวพุธ ลิปตพัลลภ และคุณธนวัต อ่องเจริญ
Expert Sessions: หัวข้อ "From Data to Profit" โดย Web Connection, Yanolja Cloud Solution, Exely และ VitalLife Scientific Wellness Center Phuket และหัวข้อ "AI-Powered Hospitality" โดย The Access Group, SiteMinder, Hoteliers.Guru และ Cloudbeds พร้อมเซสชันเฉพาะจาก IDeaS, Cloudbeds และ Red Dot
Booth Visit และ Networking Session: เยี่ยมชมบูธนวัตกรรม พร้อมสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้นำในอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยว และพบกับ DJ Ken Achakon
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนได้ที่ www.thailandtechspace.co
งาน "Andaman Techspace 2026" จึงนับเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงพลังของเทคโนโลยี นวัตกรรม และความยั่งยืน ในการยกระดับอุตสาหกรรมการโรงแรมของภูมิภาคอันดามันให้แข็งแกร่ง และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกดิจิทัลในอนาคต