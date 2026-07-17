เพียบ! ตร.เมืองภูเก็ตทำลายปืนของกลาง 20 กระบอก จากคดีปี 2569

ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ตำรวจภูเก็ตเดินหน้าตรวจยึดอาวุธปืน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ล่าสุด สภ.เมืองภูเก็ตทำลายอาวุธปืนจากการกระทำความผิด 20 กระบอก
วันนี้ (17 ก.ค. 69) เวลา 10.30 น. บริเวณหน้า สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมกันดำเนินการทำลายอาวุธปืนของกลางที่ยึดได้จากการจับกุมคดีต่าง ๆ ในห้วงปี 2569 ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อาวุธปืนของกลางที่นำมาทำลายในครั้งนี้มีจำนวน 20 กระบอก เพื่อป้องกันการนำกลับไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรม และเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างโปร่งใส
เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต