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เพียบ! ตร.เมืองภูเก็ตทำลายปืนของกลาง 20 กระบอก จากคดีปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศูนย์ข่าวภูเก็ต – ตำรวจภูเก็ตเดินหน้าตรวจยึดอาวุธปืน เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ล่าสุด สภ.เมืองภูเก็ตทำลายอาวุธปืนจากการกระทำความผิด 20 กระบอก


วันนี้ (17 ก.ค. 69) เวลา 10.30 น. บริเวณหน้า สภ.เมืองภูเก็ต พ.ต.อ.ชาตรี ชูแก้ว ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองภูเก็ต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองภูเก็ต ร่วมกันดำเนินการทำลายอาวุธปืนของกลางที่ยึดได้จากการจับกุมคดีต่าง ๆ ในห้วงปี 2569 ตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ


อาวุธปืนของกลางที่นำมาทำลายในครั้งนี้มีจำนวน 20 กระบอก เพื่อป้องกันการนำกลับไปใช้ก่อเหตุอาชญากรรม และเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายอย่างโปร่งใส


เจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามการครอบครองอาวุธปืนผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต





เพียบ! ตร.เมืองภูเก็ตทำลายปืนของกลาง 20 กระบอก จากคดีปี 2569
เพียบ! ตร.เมืองภูเก็ตทำลายปืนของกลาง 20 กระบอก จากคดีปี 2569
เพียบ! ตร.เมืองภูเก็ตทำลายปืนของกลาง 20 กระบอก จากคดีปี 2569
เพียบ! ตร.เมืองภูเก็ตทำลายปืนของกลาง 20 กระบอก จากคดีปี 2569
เพียบ! ตร.เมืองภูเก็ตทำลายปืนของกลาง 20 กระบอก จากคดีปี 2569
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