พัทลุง จัดยิ่งใหญ่ งานสับปะรด ผลไม้ และของดีอำเภอป่าบอน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2569

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2569 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง นายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานในพิธีเปิดงาน งานสับปะรด ผลไม้ และของดีอำเภอป่าบอน ครั้งที่ 27 ประจำปี 2569 เพื่อส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรของอำเภอให้มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค เพิ่มช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกร และเผยแพร่ของดีในพื้นที่ ให้เป็นที่รู้จักในระดับจังหวัด และระดับประเทศ
กิจกรรมสำคัญภายในงาน ได้แก่ ขบวนแห่บุปผชาติ และของดีจากทุกตำบล การประกวดผลผลิตทางการเกษตร อาทิ สับปะรด สละ มะละกอ กล้วยน้ำว้า ปาล์มน้ำมัน การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตร และสินค้าชุมชน การแสดงของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร การประกวดร้องเพลงพื้นบ้าน และไลน์แดนซ์ มหรสพ และการแสดงบนเวทีตลอดทุกค่ำคืน
สำหรับงานดังกล่าว ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันผลักดันให้งานประสบความสำเร็จอย่างงดงาม บรรลุวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกร และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ให้แก่ผลผลิตของอำเภอป่าบอน โดยมีการจัดขึ้นตั้งแต่ วันที่ 16-22 กรกฎาคม 69
ขณะที่นายสุจินต์ วาจากิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่าการจัดงานสับปะรด ผลไม้ และของดีอำเภอป่าบอน เพื่อมุ่งมั่นต่อการพัฒนาความอยู่ดี กินดีของประชาชนอำเภอป่าบอน ในการส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรให้มีคุณภาพ ส่งผลให้พี่น้องประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น จากการผลิตสับปะรด และพืชผลการเกษตรอื่นๆ ซึ่งต้องขอขอบคุณส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอำเภอป่าบอน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ อำเภอป่าบอน ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์ ชุมชนชาวมานิ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นของดี และทรงคุณค่าของอำเภอป่าบอน ที่น่าภาคภูมิใจ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน นักท่องเที่ยว และผู้สนใจ ร่วมเที่ยว ชม ชิม และอุดหนุนผลผลิตท้องถิ่น
สำหรับอำเภอป่าบอน จ.พัทลุง ถือเป็นเหล่งปลูกสับปะรดส่งออกประเทศมาเลเซีย และ ขายในประเทศ ซึ่งสับปะรดที่นี่นิยมทานสด ด้วยรสชาติที่หวานฉ่ำ ละลายในปาก แต่ละปีสามารถสร้างรายได้ให้เกษตรปีละไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาทเลยที่เดียว