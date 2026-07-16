ภูเก็ต เดินหน้าผลักดัน “Boat Taxi” เชื่อมสนามบิน แก้รถติด

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - จังหวัดภูเก็ตเดินหน้าผลักดันโครงการBoat Taxi หวังใช้เป็นอีกทางเลือกในการเดินทางเชื่อมท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ลดปัญหาการจราจรติดขัด พร้อมยกระดับระบบขนส่งสาธารณะรองรับการเติบโตของเมือง
วันนี้ (16กรกฎาคม 2569) นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโครงการเชื่อมโยงโครงข่ายการคมนาคมและการขนส่งทางน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจร (Boat Taxi) ครั้งที่ 2/2569 ณ ห้องประชุมจันพันวา (มุขหลัง) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต โดยมี นายรอมดอน หะยีอาแว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต นายอดูลย์ ระลึกมูล ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ต พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
ที่ประชุมติดตามความคืบหน้าของโครงการ โดยเฉพาะการพัฒนาท่าเทียบเรือต้นทางบริเวณอุทยานแห่งชาติสิรินาถ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการยื่นขออนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทท่าเทียบเรือต่อคณะกรรมการพิจารณาสิ่งล่วงล้ำลำน้ำจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตแล้ว ขณะที่กรมเจ้าท่าได้แต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) และแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เพื่อกำหนดมาตรฐานด้านความปลอดภัยและรองรับการให้บริการในอนาคต
นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้หารือแนวทางการเชื่อมโยงการเดินทางแบบไร้รอยต่อ ตั้งแต่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตมายังท่าเทียบเรือต้นทาง การเดินเรือไปยังท่าเทียบเรือปลายทาง รวมถึงการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะจากท่าเรือไปยังจุดหมายของผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และลดปริมาณการใช้รถยนต์บนท้องถนน
นายโชตินรินทร์ ทกล่าวย้ำในที่ประชุมว่า ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งในด้านกฎหมาย มาตรฐานความปลอดภัย การบริหารจัดการท่าเทียบเรือ การให้บริการประชาชน และการเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อผลักดันโครงการ Boat Taxi ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม มีมาตรฐานความปลอดภัย และเป็นอีกกลไกสำคัญในการยกระดับระบบคมนาคมของจังหวัดภูเก็ต รองรับการขยายตัวของการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในอนาคต.