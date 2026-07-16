ผวา! สาวพัทลุงถูกโจรโรคจิตแอบขโมยชุดชั้นในบ่อยครั้ง แจ้ง ตร.ช่วยจับหวั่นไม่ปลอดภัย

พัทลุง – คุณแม่ชาวพัทลุงวัย 44 ปี ผวาโจรโรคจิตขโมยชุดชั้นในหลายครั้ง หวั่นตัวเองและคนในครอบครัวไม่ปลอดภัย เข้าแจ้งความให้ตำรวจเร่งจับกุมคนร้าย
วันนี้ (16 ก.ค.) นางกัณทิมา หนูอุ่น หรือ เอ อายุ 44 ปี อาศัยอยู่ในพื้นที่ ม.5 ต.โคกม่วง อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง ผวาจิตตกหลังจากที่คนร้ายไม่ทราบว่าเป็นใคร ใช้จังหวะในช่วงยามค่ำคืนมาขโมยชุดชั้นในและเสื้อผ้าของเธอและลูกสาวหลายครั้ง โดยที่ตนเองได้ตากไว้ในโรงรถข้างบ้าน หวั่นคนร้ายจะทำมิดีมิร้ายกับคนในครอบครัว เนื่องจากเธอเองอาศัยอยู่กับพ่อที่ป่วยและลูกสาวอีก 2 คน ที่กำลังเป็นสาว ทำให้กลางคืนต้องอยู่กันอย่างผวาว่าจะมีภัยเข้ามาใกล้ตัว
โดย นางกัณทิมา เล่าวว่า ปกติเสื้อผ้าที่เอามาซักจะแขวนตากรวมกันเอาไว้ ทั้งเสื้อผ้าชุดชั้นใน ที่เป็นทั้งของลูกและของตนเอง แต่ของตนเองเมื่อซักมาตากไว้กลางคืนจะหายบ่อยมาก ไม่รู้ว่าไอ้โรคจิตนั้นมาจากไหน หลายครั้งที่คนในบ้านทั้งแม่และลูกมาโทษกันเองว่าใครขโมยชุดชั้นในแม่ไป จนกระทั้งได้ซื้อกล้องวงจรปิดมาติดตั้งไว้ ทำให้รู้ว่าชุดชั้นในและเสื้อผ้าที่เป็นชุดเซ็กซี่นั้นมีโจรขโมยไป
ล่าสุด กล้องวงจรปิดบันทึกภาพคนร้ายได้ เป็นชายอายุ 25-30 ปี สวมหมวกสะพายกระสอบเดินเข้ามา ตื่นเช้ามาดูพบชุดชั้นในของตัวเองที่เป็นเสื้อและกางเกงหายไป 7 ตัว ซึ่งตนเองรู้สึกท้อแล้ว เดือนหนึ่งต้องซื้อชุดชั้นในใหม่บ่อยครั้ง จึงเดินทางเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวน สภ.เขาชัยสน เพื่อเร่งจับคนร้ายโรคจิตที่ขโมยชุดชั้นในมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้