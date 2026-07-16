นายก อบจ.สงขลาเป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ณ ตลาดน้ำบางกล่ำ หมู่ที่ 4 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา โดยมี นายอภิชัย เกื้อก่อบุญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายธีระวุฒิ เรืองศรี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตอำเภอบางกล่ำ นายชัยรัตน์ สุขสมคิด นายอำเภอบางกล่ำ นายบุญเจอ กัลป์ยาศิริ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางกล่ำ นางสาวนงค์เยาว์ มณี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา นางสุนิสา เลาประสพวัฒนา ประมงอำเภอบางกล่ำ ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ ได้ปล่อยลูกกุ้งก้ามกราม จำนวน 1,000,000 ตัว ซึ่งเพาะพันธุ์โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสงขลา ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 นอกจากนี้ ยังสนับสนุนการผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดหลายชนิด รวมถึงลูกกุ้งก้ามกรามจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งผลให้ในปีงบประมาณ 2569 มีพันธุ์สัตว์น้ำสำหรับปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติทั่วจังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้น 3,920,000 ตัว เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ สร้างความมั่นคงทางอาหาร และเสริมความเข้มแข็งให้กับอาชีพประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน