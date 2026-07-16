ฉลองครบรอบ 11 ปี กยท. ชู “RAOT SMART GREEN GLOBAL” เปิดทิศทางปีที่ 12 ขับเคลื่อนนวัตกรรม–เศรษฐกิจสีเขียว ยกระดับยางไทยสู่สากล

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 69 ณ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) สำนักงานใหญ่ – กยท. จัดงานวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี ภายใต้แนวคิด “RAOT SMART GREEN GLOBAL – ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างสวนยางสีเขียวสู่สากล” โดยได้รับเกียรติจาก นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบนโยบายขับเคลื่อน กยท. สู่ปีที่ 12 ในฐานะกลไกสำคัญด้านการบริหารจัดการยางพาราของประเทศ ด้าน กยท. โดยนายดิษฐเดช วัฒนาพร รองผู้ว่าการด้านปฏิบัติการ เป็นผู้แทนกล่าวรายงานการจัดงานสถาปนาฯ พร้อมนำเสนอผลการดำเนินงาน โครงการสำคัญ นวัตกรรมด้านยางพารา และทิศทางการดำเนินงานในอนาคต