ช้างศึกสองเลจับผู้ต้องหาหนีคดีมา 3 ปีเต็ม รอบนี้ปรับแผนล้อมไว้จนจนมุม

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - ชุดช้างศึกสองเลปิดฉากล้อมจับ “แจ็ค ทุ่งยาวรัตภูมิ” หลังหนีคดีมา 3 ปีเต็ม รอดทุกครั้ง รอบนี้ปิดทุกเส้นทางวิ่งไปชนปืนยอมมอบตัว
วานนี้ (15 ก.ค.) เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าว ร้อย ตชด.437 หรือชุดช้างศึกสองเล ภายใต้การนำโดย พ.ต.ท. สุเทพ ชูแก้ว รองผกก.ตลช 43 หัวหน้ากองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 437 ไปล้อมจับนายฐิติพงค์ หรือ “แจ็ค ทุ่งยาวรัตภูมิ” ที่บ้านพักในพื้นที่ ม.7 ต.คูหาใต้ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา หลังตามล่ามาเกือบ 3 ปี แต่ก็วิ่งหลบหนีไปได้ทุกครั้ง
หลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดพัทลุงเมื่อปี 2566 คดีชิงทรัพย์ ร้านค้า ได้สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท และเงินสดจำนวนหนึ่ง ในพื้นที่จังหวัดพัทลุง และมีหมายจับบัญชีม้า พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ศาลจังหวัดอุบลราชธานีอีก 1 คดีด้วย
การเข้าจับกุม แจ็ค ในครั้งนี้เจ้าหน้าที่วางกำลังปิดล้อมบ้านไว้ทุกทางเพื่อไม่ให้หนีไปได้อีกทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านที่เป็นสวนปาล์มและสวนยาง และเป็นไปตามคาดเมื่อเจ้าหน้าที่แสดงตัวแจ็คก็วิ่งหลบหนีออกไปทางหลังบ้านจะปืนกำแพงหนี แต่ไปเจอกับเจ้าหน้าที่อีกชุดที่ดักซุ่มอยู่ จนต้องหนีกลับไปทางเดิมและเข้าไปในบ้าน และถูกรวบตัวโดยที่ไม่มีเหตุรุนแรงอะไร และแสดงหมายจับให้ดูก็ยอมรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
แต่ว่าก่อนที่จะถูกควบคุมตัวไปสอบแจ็คก็ขอกอดแม่กราบพ่อเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนคุมตัวส่งศาลจังหวัดพัทลุง ปิดฉากคดีนี้ได้สำเร็จ