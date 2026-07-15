ภูเก็ตเดินหน้าจับผู้ต้องหารุกป่าสงวนแห่งชาติ 9 ราย บุกรุกแผ้วถางป่า ตัดไม้ สร้างบ้าน

ศูนย์ข่าวภูเก็ต - อำเภอเมืองภูเก็ตเดินหน้า พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ป่าไม้ สนธิกำลังตรวจยึดพื้นที่บุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ จับกุมผู้ต้องหา 9 ราย ดำเนินคดีภายหลังได้รับการร้องเรียนมีบุคคลบุกรุกแผ้วถางป่า ตัดไม้ และปลูกสร้างบ้านเรือน
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.30 น. อำเภอเมืองภูเก็ตได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในพื้นที่ว่า มีกลุ่มบุคคลบุกรุกแผ้วถางป่า ตัดไม้ และปลูกสร้างบ้านเรือนภายในพื้นที่ป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติ บริเวณซอยควนโตน หมู่ที่ 2 ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต (ชป.นารายณ์) นำโดย นายอัครา สุวัตถิกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองภูเก็ต พร้อมด้วย นายธิติ บุณยัษเฐียร ปลัดอำเภอ, นายอภิชาติ จันทรวงศ์ ปลัดอำเภอ, นายจิระเดช บุรารักษ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดภูเก็ต, สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ร้อย อส.อำเภอเมืองภูเก็ตที่ 1, สมาชิก ร้อย บก.บร.อส.จังหวัดภูเก็ต, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.1 (ถลาง), หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ ภก.2 (ภูเก็ต) และเจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต (ส.ป.ก.) ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ผลการตรวจสอบพบการแผ้วถางพื้นที่และปลูกสร้างบ้านพัก รวมทั้งคอกสัตว์ จำนวน 8 หลัง ภายในเขต ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด เมื่อทำการตรวจสอบพิกัด พบว่าอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ป่าไม้ จึงได้ดำเนินการจับกุมผู้กระทำผิดรวม 9 ราย แบ่งเป็น 2 คดี ดังนี้
คดีที่ 1 จับกุมผู้ต้องหา 3 ราย ขณะกำลังก่อสร้างบ้านพัก ตรวจยึดของกลาง ได้แก่ เครื่องเจียรตัดเหล็ก, สว่านเจาะปูน, เครื่องเชื่อม และเครื่องเลื่อยยนต์ แจ้งความดำเนินคดีกับนายจ้างผู้บุกรุกเพิ่มเติมอีก 1 ราย
คดีที่ 2 จับกุมผู้ต้องหา 6 ราย ซึ่งรับว่าเป็นเจ้าของและพักอาศัยภายในบ้านที่ก่อสร้างในพื้นที่ดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาผู้ต้องหาทั้ง 9 ราย ในความผิดตาม พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พร้อมตรวจยึดพื้นที่บุกรุก ประกอบด้วย พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขานาคเกิด จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 22 ตารางวา พื้นที่ป่าตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 จำนวน 4 ไร่ 76 ตารางวา
จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 9 ราย พร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรกะรน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป